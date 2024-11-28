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Шаймиев встретился с первым Президентом Ингушетии Аушевым
Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с первым Президентом Ингушетии (в 1993–2001 годах), Героем Советского Союза Русланом Аушевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В ходе встречи, состоявшейся в Казанском Кремле, Минтимер Шаймиев поздравил Руслана Аушева с высшей наградой Татарстана — орденом «За заслуги перед РТ». Ранее сегодня эту награду вручил общественному и политическому деятелю руководитель республики Рустам Минниханов.
В свою очередь Руслан Аушев поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку и сотрудничество в непростые перестроечные годы и за бесценный опыт, обретенный во время совместной деятельности, а также за укрепление сотрудничества между Татарстаном и Ингушетией.
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