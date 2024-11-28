Шаймиев встретился с первым Президентом Ингушетии Аушевым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с первым Президентом Ингушетии (в 1993–2001 годах), Героем Советского Союза Русланом Аушевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе встречи, состоявшейся в Казанском Кремле, Минтимер Шаймиев поздравил Руслана Аушева с высшей наградой Татарстана — орденом «За заслуги перед РТ». Ранее сегодня эту награду вручил общественному и политическому деятелю руководитель республики Рустам Минниханов.

В свою очередь Руслан Аушев поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку и сотрудничество в непростые перестроечные годы и за бесценный опыт, обретенный во время совместной деятельности, а также за укрепление сотрудничества между Татарстаном и Ингушетией.