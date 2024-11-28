Фото: пресс-служба Раиса РТ

В четверг, 28 ноября, Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с российским государственным, военным и общественным деятелем, Героем Советского Союза Русланом Аушевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы общественной деятельности, патриотического воспитания, текущей мировой ситуации, были затронуты другие темы», – говорится в сообщении.

В рамках встречи Минниханов наградил Аушева орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Уточняется, что награда присуждена «за значительный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную общественную деятельность». С инициативой о награждении Аушева выступили ветераны боевых действий в Афганистане. Раис РТ данную инициативу поддержал.

Во встрече также принял участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.