Шаймиев будет в Татарстане представлять кандидатуру Путина на выборах

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев будет представлять в республике кандидатуру Президента России Владимира Путина на выборах-2024. Об этом он сообщил на встрече с членами инициативной группы регионального избирательного штаба, прошедшей накануне.

Шаймиев рассказал, что ему предлагали стать доверенным лицом действующего главы государства на федеральном уровне, однако он принял решение вести работу в рамках региона. Он подчеркнул, что «если исходить из интересов страны, лучшей кандидатуры», чем Владимир Путин, «не найти».

Напомним, что встречу с доверенными лицами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).