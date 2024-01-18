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Шаймиев будет в Татарстане представлять кандидатуру Путина на выборах
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев будет представлять в республике кандидатуру Президента России Владимира Путина на выборах-2024. Об этом он сообщил на встрече с членами инициативной группы регионального избирательного штаба, прошедшей накануне.
Шаймиев рассказал, что ему предлагали стать доверенным лицом действующего главы государства на федеральном уровне, однако он принял решение вести работу в рамках региона. Он подчеркнул, что «если исходить из интересов страны, лучшей кандидатуры», чем Владимир Путин, «не найти».
Напомним, что встречу с доверенными лицами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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