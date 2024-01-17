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Шаймиев на встрече с доверенными лицами Путина: Татарстан должен показать пример
На Татарстан возлагают большую надежду, мы это должны оправдать. Республика должна показать пример. Об этом Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.
«Мы такого уровня достигли в своем развитии. А тому, кто достиг определенных успехов, ему всегда сложнее. Оставаться впереди всегда и быть ведущим всегда это намного сложнее. Но это движение вперед, алга <...>. Это ведь не пустые слова, а огромная ответственность. Малейшая недоработка оборачивается или обернется определенными потерями. Мы должны двигаться только вперед, показать пример. Такова наша судьба, и она не плохая», – сказал он.
Минтимер Шаймиев также рассказал, что ему предлагали выступать в качестве доверенного лица Владимира Путина на федеральном уровне, но он принял решение вести соответствующую работу в республике.
«Если исходить из интересов страны, а мы должны исходить из интересов страны, лучшей кандидатуры, которого мы имеем, не найти, этим надо дорожить. Даже на Западе это признают», – заключил Государственный Советник РТ.
Встречу с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина провел Раис РТ Рустам Минниханов.
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