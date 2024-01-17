Шаймиев на встрече с доверенными лицами Путина: Татарстан должен показать пример

На Татарстан возлагают большую надежду, мы это должны оправдать. Республика должна показать пример. Об этом Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

«Мы такого уровня достигли в своем развитии. А тому, кто достиг определенных успехов, ему всегда сложнее. Оставаться впереди всегда и быть ведущим всегда это намного сложнее. Но это движение вперед, алга <...>. Это ведь не пустые слова, а огромная ответственность. Малейшая недоработка оборачивается или обернется определенными потерями. Мы должны двигаться только вперед, показать пример. Такова наша судьба, и она не плохая», – сказал он.

Минтимер Шаймиев также рассказал, что ему предлагали выступать в качестве доверенного лица Владимира Путина на федеральном уровне, но он принял решение вести соответствующую работу в республике.

«Если исходить из интересов страны, а мы должны исходить из интересов страны, лучшей кандидатуры, которого мы имеем, не найти, этим надо дорожить. Даже на Западе это признают», – заключил Государственный Советник РТ.

Встречу с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).