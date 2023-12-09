Шаймиев: Сложные ситуации нас сплачивают, поэтому Россия непобедима

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Критические ситуации сплачивают народ России, поэтому мы непобедимы. Об этом на торжественном приеме ко Дню героев Отечества сказал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Сегодня мы отмечаем День героев Отечества по всей стране. Все же какой наш народ хороший. Каждый из нас это чувствует сегодня. Во всем отражается, какой мы сплоченный народ, и как мы дорожим целостностью своей страны», — сказал Шаймиев.

По его мнению, что такие памятные дни являются для татарстанцев не просто праздником, а событием жизни каждого.

«И это правильно — то, что мы так дорожим и так отмечаем эти праздники. Это праздники, когда достигается мир», — подчеркнул Государственный Советник.

Он резюмировал, что в этом мире надо быть сильным, и то, что Россия в состоянии отстоять себя, дорогого стоит.

«Сильные мы, поэтому и страна у нас сильная. Конечно, многое выпадает на долю тех, кто возглавляет нашу страну, тех, кто должен учесть все моменты», — сказал Шаймиев.

Он также поблагодарил участников церемонии за их вклад в защиту Родины, за их сильный боевой дух.

«Эти ситуации нас сплачивают, поэтому мы непобедимы», — заключил Государственный Советник.

Церемония, приуроченная ко Дню героев Отечества, прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. К присутствующим также обратился Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что сегодня участники спецоперации, среди которых много татарстанцев, рискуя собственной жизнью, делают всё возможное для обеспечения безопасности Отечества и сохранения суверенитета России. В память о погибших в СВО воинах Рустам Минниханов объявил минуту молчания.