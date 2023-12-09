Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов объявил минуту молчания в память о погибших в СВО воинах
В Казанском Кремле прошел торжественный прием ко Дню героев Отечества, в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он объявил минуту молчания в память о бойцах, погибших при выполнении боевой задачи в зоне СВО.
«Отдельные слова благодарности хочу выразить членам семей Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Подвиг каждого является для нас образцом чести и мужества, служит ярким, достойным примером для подрастающих поколений. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — сказал Раис РТ.
Он подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции, среди которых много татарстанцев, рискуя собственной жизнью, делают всё возможное для обеспечения безопасности Отечества и сохранения суверенитета России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»