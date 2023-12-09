Минниханов объявил минуту молчания в память о погибших в СВО воинах

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле прошел торжественный прием ко Дню героев Отечества, в котором принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он объявил минуту молчания в память о бойцах, погибших при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить членам семей Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Подвиг каждого является для нас образцом чести и мужества, служит ярким, достойным примером для подрастающих поколений. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции, среди которых много татарстанцев, рискуя собственной жизнью, делают всё возможное для обеспечения безопасности Отечества и сохранения суверенитета России.

Всего в Татарстане насчитывается 433 Героя Отечества (в том числе 419 умерших): 353 Героя Советского Союза (живых нет); 51 полный кавалер ордена Славы (живых нет), 29 Героев РФ (из них 14 живы), в том числе 11 героям звания присвоены в ходе СВО (четырем — посмертно). 18 Героям звания были присвоены за иные заслуги ранее, в том числе 7 живы. Кроме того, в республике проживают 15 Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Герой труда РФ. Также звания Героев Российской Федерации присвоены в ходе СВО 20 выпускникам Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, из них шести – посмертно.