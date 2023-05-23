Шаймиев — Путину: Вам удалось сплотить наш народ

В непростой ситуации, в которой оказалась Россия сегодня, Президенту РФ Владимиру Путину удалось сплотить многонациональный и многоконфессиональный народ страны. Об этом на церемонии награждения в Кремле заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Он выразил глубочайшее уважение главе государства.

«Несмотря на все сложности, которые сейчас мы переживаем, во всех процессах сложных — политических, экономических — я бы хотел сказать, что никогда наш путь простым не был. Об этом уже, как говорится, возраст позволяет сказать», — заметил Шаймиев.

Государственный Советник РТ напомнил, что, несмотря на события, происходящие в мире, России удалось не только выстоять, но и укрепиться, стать сильнее, а ее гражданам — проявить единство. Это стало ответом тем, кто хотел бы видеть нашу страну слабой. И огромная роль в этом принадлежит Президенту России.

«Обратите внимание на показатели развития РФ: за последнее время страна по основным экономическим показателем как никогда адекватна к такой ситуации, в которой мы находимся», — сказал Шаймиев.

В заключение он отметил, что задача руководства страны и ее граждан – продолжать идти вперед так же смело, быть такими же принципиальными и едиными.

Напомним, что Владимир Путин вручил Минтимеру Шаймиеву высшую награду Российской Федерации – орден Андрея Первозванного.