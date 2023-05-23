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Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил первого Президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения проходит в Екатерининском зале московского Кремля.
«Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана да и всей России безусловно принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и отвественности», – заявил Президент.
Помимо Шаймиева, высшей награды Российской Федерации удостоен прседедатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Указ о награждении, напомнил, Президент подписал 20 января прошлого года, когда Минтимер Шаймиев отметил свой 85-летий юбилей.
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