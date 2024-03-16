Шаймиев проголосовал на выборах Президента в Боровом Матюшино

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в выборах Президента России. Свой голос первый Президент республики отдал на избирательном участке №1747, следует из фото, опубликованных на сайте правительства РТ. Напомним, что данный пункт расположен в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

«Это событийный день, потому что мы избираем руководителя страны. Мы должны сделать осознанный выбор. Мы стали работать в целом лучше в нынешних условиях, несмотря ни на какие ограничения. Мы избираем руководителя страны. Это очень важно», — сказал Шаймиев после голосования.

Напомним, трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: пресс-служба правительства РТ