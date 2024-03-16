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ЦИК России: Общая очная явка на выборах Президента превысила 40% в 13.32
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
По состоянию на 13.32 по московскому времени общая очная явка на выборах Президента Российской Федерации составила 40,05%. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.
Показатель не учитывает явку в рамках дистанционного электронного голосования, пояснили в ТАСС.
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