ЦИК России: Общая очная явка на выборах Президента превысила 40% в 13.32

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По состоянию на 13.32 по московскому времени общая очная явка на выборах Президента Российской Федерации составила 40,05%. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.

Показатель не учитывает явку в рамках дистанционного электронного голосования, пояснили в ТАСС.