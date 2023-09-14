Шаймиев посетил выставку «Вышитая карта Республики Татарстан»

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Вышитая карта Татарстана — это хороший шаг на пути восстановления нашего нематериального культурного наследия. Об этом во время посещения одноименной выставки в перерыве заседания Госсовета РТ заявил Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Об истории создания карты ему рассказала глава татарстанского Минкульта Ирада Аюпова. По задумке, единое полотно собрало все 43 района и два городских округа республики. Идея создания такой карты возникла после презентации «Вышитой карты России» в декабре прошлого года.

К составлению татарстанского варианта привлекли народных и самодеятельных мастеров, профессиональных художников-прикладников со всех уголков республики. В результате каждый муниципалитет смог продемонстрировать свой стиль традиционной вышивки.

Минтимер Шаймиев также пообщался с мастерицами, присутствовавшими на выставке. Они рассказали ему о технологии вышивки и символизме изображений.

«Молодцы, что сделали! Очень взыскательно подошли с точки зрения предназначения карт. Это хороший шаг на пути возрождения нашего многонационального нематериального культурного наследия», — отметил в ответ Государственный Советник Татарстана.

Напомним, что сегодня Раис РТ Рустам Минниханов обратился с традиционным посланием Госсовету РТ. С полным текстом его выступления можно ознакомиться в материале «Татар-информа».