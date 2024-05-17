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Шаймиев обсудил вопросы сотрудничества с руководителем «исламского ЮНЕСКО»
Государственный Советник Татарстана и посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев сегодня встретился с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом Альмаликом, который прибыл в республику для участия в KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Салим бин Мохаммед Альмалик выразил Минтимеру Шаймиеву признательность за теплый прием, заметив, что рад встретиться вновь с первым Президентом Татарстана, известным в исламских странах как первый российский лауреат Международной премии имени короля Фейсала. Их первая встреча состоялась в августе прошлого, 2023 года.
Гость также поздравил Государственного Советника РТ с включением в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО четвертого по счету татарстанского объекта — астрономических обсерваторий Казанского федерального университета.
Кроме того, гендиректор ICESCO обратил внимание на то, что Татарстан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с возглавляемой им организацией. Он пригласил первого Президента РТ посетить стенд ICESCO, который развернут на выставке Russia Halal Expo в рамках проходящего в Казани международного форума.
Помимо этого, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Республики Татарстан с ICESCO.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтимер Шаймиев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия.
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