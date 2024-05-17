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Культура 17 мая 2024 12:59

Шаймиев обсудил вопросы сотрудничества с руководителем «исламского ЮНЕСКО»

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Шаймиев обсудил вопросы сотрудничества с руководителем «исламского ЮНЕСКО»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана и посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев сегодня встретился с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом Альмаликом, который прибыл в республику для участия в KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Салим бин Мохаммед Альмалик выразил Минтимеру Шаймиеву признательность за теплый прием, заметив, что рад встретиться вновь с первым Президентом Татарстана, известным в исламских странах как первый российский лауреат Международной премии имени короля Фейсала. Их первая встреча состоялась в августе прошлого, 2023 года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Гость также поздравил Государственного Советника РТ с включением в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО четвертого по счету татарстанского объекта — астрономических обсерваторий Казанского федерального университета.

Кроме того, гендиректор ICESCO обратил внимание на то, что Татарстан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с возглавляемой им организацией. Он пригласил первого Президента РТ посетить стенд ICESCO, который развернут на выставке Russia Halal Expo в рамках проходящего в Казани международного форума.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо этого, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Республики Татарстан с ICESCO.

Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) была создана в 1981 году. Она занимается вопросами образования, науки, культуры в мусульманских странах, являющихся членами Организации исламского сотрудничества. Соответственно, не называют исламским аналогом ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минтимер Шаймиев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям (с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия). KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
#Минтимер Шаймиев #всемирное наследие юнеско #всемирное наследие #KAZANFORUM-2024
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