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Культура 17 мая 2024 10:25

Шаймиев и Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия

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Шаймиев и Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился в Казанском Кремле с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который в эти дни принимает участие в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Гендиректор Эрмитажа поделился впечатлениями от участия в форуме и рассказал о своем предстоящем выступлении на секции «Россия — Исламский мир: культура, образование, бизнес стратегии интеграционного взаимодействия», которая организована Министерством культуры РФ в рамках мероприятия.

Шаймиев и Пиотровский также обсудили ряд вопросов управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане насчитывается четыре объекта Всемирного наследия. Это историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, древний город Болгар, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск и астрономические обсерватории Казанского федерального университета.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям (с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия). KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
#Минтимер Шаймиев #эрмитаж #всемирное наследие юнеско
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