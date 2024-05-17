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Шаймиев и Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия
Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился в Казанском Кремле с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который в эти дни принимает участие в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Гендиректор Эрмитажа поделился впечатлениями от участия в форуме и рассказал о своем предстоящем выступлении на секции «Россия — Исламский мир: культура, образование, бизнес стратегии интеграционного взаимодействия», которая организована Министерством культуры РФ в рамках мероприятия.
Шаймиев и Пиотровский также обсудили ряд вопросов управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.
В Татарстане насчитывается четыре объекта Всемирного наследия. Это историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, древний город Болгар, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск и астрономические обсерватории Казанского федерального университета.
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