Шаймиев и Пиотровский обсудили вопросы управления объектами Всемирного наследия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился в Казанском Кремле с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который в эти дни принимает участие в работе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Гендиректор Эрмитажа поделился впечатлениями от участия в форуме и рассказал о своем предстоящем выступлении на секции «Россия — Исламский мир: культура, образование, бизнес стратегии интеграционного взаимодействия», которая организована Министерством культуры РФ в рамках мероприятия.

Шаймиев и Пиотровский также обсудили ряд вопросов управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане насчитывается четыре объекта Всемирного наследия. Это историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, древний город Болгар, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск и астрономические обсерватории Казанского федерального университета.