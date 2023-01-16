Шаймиев о восстановлении объектов культурного наследия: Это путь просвещенного общества

Работа по восстановлению объектов культурного наследия, проводимая в Татарстане, показывает высокий уровень образованности и просвещенности общества. Люди задумываются, что они передадут будущим поколениям. Такое мнение на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму выразил Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Могли ли мы 10-12 лет назад мечтать, что станем экспертами в этой сфере. Для нашей страны, которая прошла через много трудностей, объекты культурного значения имеют особое значение. Через их восстановление мы возрождаемся сами. Это происходит от души и для души. При этом такие объекты станут наследством на долгие годы и одним из средств воспитания для подрастающего поколения. Мы уже встали на этот путь и готовы сохранять и передавать материальное и нематериальное наследство», - заявил спикер.

При этом он подчеркнул, что в этом направлении предстоит еще много работы, в частности, нужно совершенствовать ее методы.

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Восстановленные объекты культурного наследия в Татарстане должны стать не просто памятниками, а центрами притяжения для туристов.