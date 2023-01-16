Минниханов: Объекты культурного наследия должны стать центрами притяжения в Татарстане

Восстановленные объекты культурного наследия в Татарстане должны стать не просто памятниками, а центрами притяжения для туристов. Такое поручение на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Хочется, чтобы объекты культурного наследия не оставались просто памятниками, а становились точкой притяжения и компетенций. Все они должны быть задействованы, должны работать в интересах местных жителей и гостей республики. Мы видим, что в этом направлении есть большие продвижения», – сказал Минниханов.

Отдельно он отметил религиозные объекты. По мнению Президента РТ, в этом направлении у Татарстана огромная база, которую тоже нужно привести в рабочее состояние. Есть огромное количество исторических содержательных объектов, нужно разработать план развития этих территорий.

Об итогах работы по восстановлению и охране объектов культурного наследия в РТ отчитался руководитель профильного комитета Иван Гущин. Он особенно отметил проблемы по внесению сведений об объектах в Росреестр. Минниханов в ответ поручил профильным ведомствам взять на контроль вопросы, мешающие развитию территорий.

Работа комитета по охране объектов культурного наследия в 2022 году была сконцентрирована вокруг трех крупных территорий: обсерватории имени Энгельгардта в Зеленодольском районе, город Булгар в Спасском районе и исторический центр Чистополя, сообщил Гущин.

«Что касается Булгара, то завершена разработка проекта объединенной зоны охраны объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий этап – общественное обсуждение и утверждение Министерством культуры РТ», – пояснил он.

В Чистополе определена точная граница территории охраны, а также разработаны шесть типов восстанавливаемых объектов. На текущей год в планах у Комитета проведение государственной историко-культурной экспертизы. Также в этом году специалисты займутся экспертизой в ансамбле Раифского монастыря.