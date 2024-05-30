Шаймиев о школах «Адымнар»: Выбор сделан, надо дальше двигаться

Минтимер Шаймиев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в казанской школе «Адымнар — путь к знаниям согласию» в Казани, в билингвальном корпусе по улице А. Бичурина, прошел семинар-совещание руководителей полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» по итогам их работы в 2023-2024 учебном году. На нем выступил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во вступительной речи Минтимер Шаймиев заметил, что семинар задуман для подведения итогов, рассмотрения актуальных вопросов и определения задач для дальнейшего успешного развития.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Выбор сделан. Нам надо дальше двигаться. И двигаться уверенно. Необходимо объективно поговорить о развитии школ „Адымнар”. Я хотел бы услышать от вас, как школы себя оправдывают, какие есть недостатки, как можно совершенствовать методы обучения. Мы в „Адымнар” взялись за новые формы и подходы к воспитанию детей. К счастью, у вас есть опыт и желание идти в этом направлении», — подчеркнул он, обращаясь к директорам образовательных учреждений.

После этого состоялись выступления руководителей полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». О ситуации в своих учебных заведениях рассказали директор казанского комплекса Айдар Шамсутдинов, Актанышского — Венера Хаева-Хаметзянова, елабужского — Алмаз Адилов, челнинского — Азат Галиев, нижнекамского — Артур Галиахметов и альметьевского — Ильшат Яруллин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выступавшие поведали об опыте работы своих коллективов, успехах учеников, внедрении современных методов обучения, уровне успеваемости, знаний, внутреннего содержания полилингвальных комплексов. Упомянули они и некоторые проблемы в развитии школ, включая подготовку кадров для полилингвальных комплексов «Адымнар».

В свою очередь заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова сообщила об итогах деятельности полилингвальных комплексов и обрисовала задачи на новый учебный год.

Реализация проекта по созданию в Татарстане полилингвальных общеобразовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках началась в 2019 году по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. При содействии возглавляемого им Республиканского фода возрождения памятников истории и культуры РТ и поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РТ с 2019 по 2022 год были построены шесть комплексов «Адымнар» (в Казани, Елабуге, Актаныше, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске), а также Центр дополнительного образования в столице республики. Сейчас в школах «Адымнар» обучаются 8,5 тыс. детей, работают 700 преподавателей и воспитателей.