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Шаймиев о школах «Адымнар»: Выбор сделан, надо дальше двигаться
Сегодня в казанской школе «Адымнар — путь к знаниям согласию» в Казани, в билингвальном корпусе по улице А. Бичурина, прошел семинар-совещание руководителей полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» по итогам их работы в 2023-2024 учебном году. На нем выступил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Во вступительной речи Минтимер Шаймиев заметил, что семинар задуман для подведения итогов, рассмотрения актуальных вопросов и определения задач для дальнейшего успешного развития.
«Выбор сделан. Нам надо дальше двигаться. И двигаться уверенно. Необходимо объективно поговорить о развитии школ „Адымнар”. Я хотел бы услышать от вас, как школы себя оправдывают, какие есть недостатки, как можно совершенствовать методы обучения. Мы в „Адымнар” взялись за новые формы и подходы к воспитанию детей. К счастью, у вас есть опыт и желание идти в этом направлении», — подчеркнул он, обращаясь к директорам образовательных учреждений.
После этого состоялись выступления руководителей полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». О ситуации в своих учебных заведениях рассказали директор казанского комплекса Айдар Шамсутдинов, Актанышского — Венера Хаева-Хаметзянова, елабужского — Алмаз Адилов, челнинского — Азат Галиев, нижнекамского — Артур Галиахметов и альметьевского — Ильшат Яруллин.
Выступавшие поведали об опыте работы своих коллективов, успехах учеников, внедрении современных методов обучения, уровне успеваемости, знаний, внутреннего содержания полилингвальных комплексов. Упомянули они и некоторые проблемы в развитии школ, включая подготовку кадров для полилингвальных комплексов «Адымнар».
В свою очередь заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова сообщила об итогах деятельности полилингвальных комплексов и обрисовала задачи на новый учебный год.
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