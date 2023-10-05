Шаймиев о работе школ «Адымнар»: «Пришло время подвести итоги начального этапа»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в казанском полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию», в актовом зале билингвального корпуса по улице Бичурина, прошло традиционное торжество по случаю Дня учителя. Участие в нем принял Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На праздник были приглашены все учителя комплекса «Адымнар-Казань» и представители родительского сообщества школы. Минтимер Шаймиев поздравил педагогов полилингвальной школы с профессиональным праздником и поблагодарил их за нелегкий труд.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Огромное спасибо за то, что вы делаете из нас людей. Мы разные, в нас всего можно найти <…>. Но в любом случае вы из нас делаете нормальных людей. Это величайший дар, величайшее терпение. Пожалуй единственный лозунг, который никогда не теряет актуальности, это „Учиться, учитья и учиться”, и учиться никогда не поздно. Всегда есть чему учиться», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

«По жизни мы все несем лишь чувство благодарности к своим учителям за то, что они привили нам всё хорошее и стремление к знаниям. Нет плохих учителей, просто мы все разные», — добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Затем Минтимер Шаймиев пригласил на сцену директора образовательного комплекса «Адымнар-Казань» и депутата Государственного Совета РТ Айдара Шамсутдинова и поблагодарил его за большой вклад в развитие полилингвальной системы образования.

«Первые шаги [комплексов „Адымнар”] получились удачные, набран определенный опыт за первые три года работы. Теперь пришло время подвести итоги начального этапа: в чем преуспели, в чем были ошибки. Нет сомнения, это полезное, нужное дело. В ближайшее время уже будут выпускники, и они должны быть примером, мы должны увидеть, чем они отличаются, чем мы им могли помочь. Люди поверили в школы „Адымнар”, и мы ответственны перед ними. Нужно собраться с учителями и руководителями всех шести комплексов „Адымнар” и проанализировать результаты. Следующие шаги должны быть еще увереннее и результативнее», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После этого Минтимер Шаймиев и исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина вручили учителям комплекса «Адымнар-Казань» сертификаты за реализацию концепции полилингвального образования.

Позднее состоялся концерт известных мастеров искусств республики. Педагогов полилингвальной школы поздравили любимые ими артисты и творческие коллективы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й в стране Годом педагога и наставника. В своем послании к Федеральному Собранию он отмечал: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям».

Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.