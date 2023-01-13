Шаймиев – о Рахимове: Мы соревновались, но всегда находили общий язык

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями о Первом Президенте Башкирии Муртазе Рахимове. Напомним, вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым он прибыл сегодня в Уфу, где проходит церемония прощания с Рахимовым.

«Мы с Муртазой Губайдулловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык. А найти общий язык с ним и со мной всегда непросто», – заявил он.

Он напомнил, что татары и башкиры – братские народы, которые внесли большой политический и экономический вклад в развитие России.

Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Напомним, Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. Церемония прощания с ним проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, сейчас идет официальная часть церемонии.