Шаймиев: Нужно продолжить работу тепличного комбината так, как это делал Ильшат Ганиев

В Казани сегодня простились с депутатом Госсовета РТ, гендиректором тепличного комбината «Майский» Ильшатом Ганиевым. В траурном мероприятии принял участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Ильшат Газимович был уникальным руководителем. Чтобы вести хозяйство в климатических условиях Татарстана на мировом уровне, нужно обладать глубокими знаниями. Его знания и опыт позволили комбинату стать успешным предприятием, производящим конкурентоспособную продукцию», – заявил первый Президент РТ.

Шаймиев добавил, что тепличный комбинат, производящий овощную продукцию круглый год, славится по всей России. Предприятие достойно конкурирует с подобными комбинатами европейской части нашей страны, подчеркнул он.

«Ильшат Газимович посвятил этому делу всю свою жизнь. Это сложнейшая работа, для этого нужно столько знать. Это просто поражает. Провожая в последний путь такого выдающегося руководителя, об этом нельзя не сказать. У него надо учиться», – сказал Государственный Советник.

По его мнению, теперь необходимо продолжить работу тепличного комбината так, как это делал Ильшат Ганиев. «Человек, который придет на его место, должен быть достойным преемником его дела. И главное – передать его дело в достойные руки. Я пожелаю тому руководителю, который будет вместо него, суметь овладеть такими же знаниями», – отметил Шаймиев.

Панихида прошла в здании республиканского парламента. Участие в церемонии прощания также приняли Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ильшат Ганиев скончался 23 ноября на 70-м году жизни. Должность гендиректора тепличного комбината он занимал с 2008 года, а с 1989 года был руководителем совхоза «Майский». Избирался депутатом Госсовета Татарстана пяти созывов.