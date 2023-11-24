Мухаметшин: Ильшат Ганиев был настоящим патриотом, содействовал развитию Татарстана

Ильшат Ганиев был настоящим патриотом, любил свою родину – Татарстан, всемерно содействовал развитию республики и многое делал для улучшения качества ее жизни. Так охарактеризовал депутата, гендиректора тепличного комбината «Майский» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на церемонии прощания. Панихида прошла в здании республиканского парламента.

«Общественность республики постигла невосполнимая утрата – ушел из жизни наш коллега, депутат татарстанского парламента нескольких созывов. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Ильшата Газимовича. Мы низко склоняем головы и глубоко скорбим по поводу его безвременной кончины», – сказал Мухаметшин.

По его словам, Ганиев, глубоко погружаясь в тему, всегда доходил до самой сути и принимал правильные решения.

«Наверное, это и стало залогом его успеха в бизнесе и политике. В России таких теплиц, как "Майский", примерно 130. При руководстве Ильшата Газимовича комбинат занимал первые и вторые места, по оценке Минсельхоза России. И абсолютно этому не удивляемся, зная его работоспособность, отношение к делу и умение работать с людьми», – заявил глава парламента.

Он заметил, что Ганиев неоднократно избирался депутатом Зеленодольского объединенного Совета народных депутатов и достойно отстаивал интересы своих избирателей. Накопленный опыт и авторитет позволили ему избираться в течение нескольких созывов депутатом Государственного Совета РТ, подчеркнул Мухаметшин.

«Он был активным депутатом, отзывался на просьбы избирателей, помогал. Он был одним из наиболее грамотных и последовательных защитников сельсхозпроизводителей. Инициировал рассмотрение ряда значимых законов, в том числе о производстве органической продукции. В скорбные дни о таких людях говорят, что с ними уходит эпоха. И это действительно так. Древняя мудрость гласит, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Благодарная память об Ильшате Газимовиче и о его делах навсегда останется в сердцах татарстанцев», – отметил глава парламента.

Зампредседателя Госсовета Марат Ахметов добавил, что у Ганиева – короткая, но уникальная биография. Он родился в деревне Новые Шалты Бавлинского района, после института в 1976 году пришел работать в совхоз «Майский» и 34 года был его бессменным руководителем, напомнил депутат.

«Ему достались самые сложные в экономике годы. Но ему удалось достойно выдержать это испытание. И не только пройти, но и обеспечить самое динамичное развитие своего предприятия, сохраняя тысячный коллектив. Это был идеальный пример для подражания», – поделился парламентарий.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов рассказал, что при Ганиеве были запущены новые технологии в овощеводстве, первая биологическая лаборатория, которая позволила производить большие объемы овощей.

«Первый капельный полив овощей в открытом грунте запущен тоже в тепличном комбинате "Майский", – отметил он. – Мне посчастливилось с ним работать в 2000-е годы. Он многому меня научил».

Ильшат Ганиев ушел из жизни 23 ноября в возрасте 69 лет. Должность гендиректора тепличного комбината занимал с 2008 года, а с 1989 года был руководителем совхоза «Майский». Избирался депутатом Госсовета Татарстана пяти созывов.