Шаймиев назвал большой победой сплоченность татарского народа на «Изге Болгар жыены»

Татарский народ проявил сплоченность, собравшись в Болгаре на ежегодном сходе мусульман «Изге Болгар жыены». На это на церемонии открытия мероприятия обратил внимание Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«У нас, у татар, говорят: „Начатое дело — это уже завершенное дело“. Начинали с малого, а сколько сделано. Наши труды на земле булгар с каждым днем становятся выразительнее и понятнее людям», — сказал он.

По словам Минтимера Шаймиева, когда татары, мусульмане один раз в год встречаются, совещаются на святой земле, то это вдохновляет на будущие полезные дела. «Всем вам большое спасибо. В городе Болгар мы работаем и с представителями других регионов, в том числе в вопросах образования», — сказал он.

«Когда наше руководство и наш народ, будучи едиными, собрались вместе на этом съезде — это большая победа. Если помните, в самом начале здесь была небольшая группа. А сейчас сюда приезжают братья-мусульмане и из других стран. Это большое достижение. Изменение отношения к нашему народу, мусульманам — это не дело одного дня. Эти встречи продвигают религию, приводят к большой победе. Пусть и будущем мы не сойдем с этого пути», — донес свои пожелания Государственный Советник РТ.

К участникам мероприятия также обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, уважительное отношение к конфессиям – залог успеха России.