Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Стоп-кадр видеотрансляции

Россия — это страна, на территории которой в мире и согласии живут представители разных конфессий, заявил на торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены» Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В пример он привел завершающийся XV Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Посмотрите на делегацию Русской православной церкви, которая была на форуме „Россия — Исламский мир“. Мы всегда будем уважительно относиться к религиозным конфессиям наших братьев. Это залог успеха нашего Российского государства», — уверен руководитель республики.

Он добавил, что даже в непростое время республика должна сохранять ведущие позиции среди регионов. «Хочу пожелать нашему российскому государству победы и процветания — живем в непростое время. И Республика Татарстан должна быть ведущим субъектом России», — заключил Рустам Минниханов.

В церемонии открытия «Изге Болгар жыены» принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Как ранее сообщал «Татар-информ», он начал свое выступление с приветствия участников на татарском языке.

Напомним, что «Изге Болгар жыены» приурочено к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В этот день тысячи мусульман приезжают в Болгар, чтобы прочитать коллективные намазы и отметить праздник веры многочисленными мероприятиями.