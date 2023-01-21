Шаймиев и его «ученик» Билялетдинов: за счет чего «Ак Барс» возвращает былое величие

«Ак Барс» продолжает обыгрывать всех в КХЛ и уже близок к вершине таблицы Восточной конференции. «ТИ-Спорт» разбирает причины преображения «барсов» и объясняет, при чем тут день рождения Минтимера Шаймиева.

В это сложно поверить, но после победы над «Авангардом» «Ак Барс» уже всего в четырех очках от лидирующей «Сибири»

Фото: ak-bars.ru

Прямо сейчас «Ак Барс» - главный фаворит Восточной конференции КХЛ

– У Минтимера Шариповича Шаймиева сегодня день рождения. Я бы хотел эту победу посвятить ему, потому что это человек, который очень много сделал для республики, для спорта, в частности для нас, хоккеистов, для меня лично. Я очень благодарен, помню это, никогда такое забыть нельзя. Поэтому здоровья ему и благополучия.

Такими словами главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова запомнилась вчерашняя пресс-конференция после победы (2:0) казанской команды над омским «Авангардом».

Текущая трехматчевая победная серия «барсов» особо примечательна. По ее ходу команда Билла последовательно обыграла трех прямых конкурентов в таблице Восточной конференции: «Адмирал», «Салават Юлаев» и «Авангард». После первых двух казанцы обходили свою жертву в турнирной таблице. Омичей не обошли, но догнали по очкам.

«Ак Барс» за короткое время преодолел путь от безнадеги к статусу фаворита Востока КХЛ Фото: ak-bars.ru

В это сложно поверить, учитывая в каком состоянии принял команду Билялетдинов, но сейчас «Ак Барс» всего в четырех очках от лидирующей «Сибири», которая сыграла на одну игру больше.

Все статистические данные со времени возвращения Билялетдинова на тренерский мостик прямо говорят, что на данном отрезке «Ак Барс» сильнейший клуб Восточной конференции. Уже можно говорить, что «Ак Барс» на правильном пути возвращения былого величия. Все-таки с последнего чемпионства прошло уже почти пять лет. Причем годы эти славными назвать сложно.

Как «Ак Барс» стал грандом российского хоккея?

Но чтобы вернуть что-либо, надо сначала им когда-либо владеть. И тут мы вспоминаем слова Билялетдинова о первом Президенте Татарстана. Минтимер Шаймиев накануне отметил свое 86-летие, и его заслуга – ключевая в выходе «Ак Барса» в лидеры российского хоккея.

Билялетдинов: «Первая встреча была хорошей, теплой. У нас состоялся доверительный и откровенный разговор» (на фото – первый прием Билялетдинова Шаймиевым, 2004 г.) Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Может, не все знают, но хоккей в Казани появился еще в 1948-м году. Потом случился «официальный» предок «Ак Барса» «Машстрой» в 1956-м году. А далее уже известная большинству команда СК имени Урицкого, в 1990-м – короткая эпоха «Итили». В 1996-м году появился «Ак Барс» и уже в 1998-м году стал чемпионом под руководством ныне покойного Юрия Ивановича Моисеева.

Но первое чемпионство в истории «Ак Барса» тяжело назвать доминацией в российском хоккее, хотя «барсы» все последующие сезоны были в лидерах или около того. По-настоящему грандом российского хоккея «Ак Барс» стал уже под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

– Минтимер Шарипович принял меня в Казанском Кремле, когда первый раз я был приглашен в «Ак Барс» в сентябре 2004 года. Я до этого не был знаком с Шаймиевым, но первая встреча была хорошей, теплой, и она мне очень понравилась. У нас состоялся доверительный и откровенный разговор. Встреча прошла очень спокойно. С его стороны не было никакого нагнетания, что надо делать так или по-другому, я сам понимал серьезность задач, – вспоминал Билялетдинов в эксклюзивном интервью «Татар-информу».

Беседа состоялась по поводу 85-летнего юбилея Шаймиева – год назад.

Зинэтула Билялетдинов: «Я использовал методы Шаймиева в тренерской работе»

Билялетдинов пришел в клуб в 2004-м году, и понеслось! Четыре чемпионства, три Кубка Гагарина — это достижение пока так и не удалось повторить ни одной команде в КХЛ. И это еще не все: в копилке Билла с «Ак Барсом» значатся титулы победителя Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.

«Шаймиев входит в небольшое число людей, которые сильно повлияли на мою жизнь» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Зинэтула Хайдярович всегда отмечал большой вклад Шаймиева в успехи — свои и казанского клуба. Более того, хоккейный специалист откровенно высказался о роли Шаймиева в становлении самого Билялетдинова, как тренера.

– Про вас тоже часто говорят, что вы обладаете восточной сдержанностью и мудростью. Не у Шаймиева ли научились? – спрашивал Билялетдинова автор этого текста год назад.

– Вы знаете, можно и так сказать. Минтимер Шаймиев входит в небольшое число людей, которые сильно повлияли на мою жизнь. И соглашусь с тем, что он повлиял на меня и как на тренера. Его гибкость в отношении с людьми и достойное поведение заставляют тебя учиться и брать пример, стремиться стать таким же. На достойных людях и надо учиться. Признаюсь, что в некоторых аспектах я использовал методы Шаймиева в тренерской работе. А именно – в общении с людьми, выдержке и прочем, – ответил тренер.

Билялетдинов успел реанимировать «Ак Барс» к дню рождения «учителя»

Символично, что через год Зинэтула Билялетдинов, несмотря на трехлетнюю паузу в тренерской работе, согласился спасти «Ак Барс» от плодов откровенно провальной работы Олега Знарка в Казани. И в аккурат к значимой для Татарстана дате не только вывел команду из штопора, но и позволил всерьез рассуждать о перспективах четвертого Кубка Гагарина.

Тренер не только вывел команду из штопора, но и позволил всерьез рассуждать о перспективах четвертого Кубка Гагарина. Фото: ak-bars.ru

Проблемы в игре «Ак Барса» еще есть. Прежде всего, это откровенно слабая реализация голевых моментов казанских звезд хоккея. «Барсы» по игре должны были громить «Салават Юлаев» и «Авангард», но все решалось лишь в самых концовках матчей. Не видеть этого просто невозможно, и Зинэтула Билялетдинов признал проблему, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».

– Сложно сказать, мы тоже переживаем за это, потому что хотелось бы забивать больше. Но в данной ситуации каждая шайба дорогого стоит, самое главное сейчас – результат, – считает тренер.

Билл будто и не уходил

Билялетдинов практически после каждой игры говорит, что еще ничего не сделано и проблем в игре «Ак Барса» хватает. Но эти слова вольно или нет пропускаешь мимо ушей. Слишком уж большая пропасть в состоянии «Ак Барса» до и после. То есть, между «сейчас» и на момент отставки Олега Знарка из Казани.

Билялетдинов практически после каждой игры говорит, что еще ничего не сделано и проблем в игре «Ак Барса» хватает Фото: ak-bars.ru

− Насколько стиль «Ак Барса» изменился с приходом Зинэтулы Билялетдинова? Команда играет более дисциплинированно, гнёт свою линию, не допускает провалов в обороне. Видно, что дисциплина, тактика выполняются с первой до последней минуты. Такую команду можно обыграть только за счёт выполнения задания всеми игроками. Нужно играть лучше в нападении, закрывать вратаря, забивать голы, – поделился впечатлениями от нового-старого «Ак Барса» главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после вчерашнего поражения.

Сейчас в «Ак Барсе» уже нет «кланов», скандалов, недовольного лица Александра Радулова и рекордной (вернее антирекордной) серии поражений в истории казанского клуба. Все это куда-то ушло. Остался лишь «только честный труд».

Билялетдинов будто некуда не уходил и ведет «Ак Барс» к очередному Кубку Гагарина.

Фото на анонсе: shaimiev.tatarstan.ru