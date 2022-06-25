Шаймиев: Фатих Сибагатуллин – личность, оставившая в жизни Татарстана важный след

Фатих Сибагатуллин – личность, оставившая в жизни Татарстана заметный и важный след. Об этом заявил Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев на церемонии прощания в Казани с видным государственным и политическим деятелем, который ушел из жизни 24 июня.

«Фатих Саубанович работал не только в своей сфере, но и в масштабах всей республики. Он был одним из умелых, работающих на результат руководителей. Он трудился в Арском, Балтасинском, Мамадышском районах, ни один из этих муниципалитетов нельзя назвать “легким”. А он занимал ответственные посты. Его имя, память о нем должны найти свое место в истории республики», – отметил первый Президент РТ.

Шаймиев упомянул, что Фатих Сибагатуллин занимался и научной деятельностью, подготовил кандидатов и докторов наук. «Мы ему легкой работы не поручали. А он был человеком, который мог взяться за трудную работу и выполнить ее. Фатих Саубанович смог превратить Мамадышский район в очень успешный. Хотя сначала сказал: “Что же нам делать с Мамадышским районом? Там все равно хлеб не вырастить, может засадить его весь дубом?”. Тогда ведь и технологий не было», – вспомнил он.

По словам Государственного Советника, за что бы ни взялся, Фатих Сибагатуллин «не останавливался, пока не сделает лучше других». «В борьбе корэш всех побеждал, на скачках ему обязательно нужно было прийти первым, по урожаю хлеба – не отставать от других районов. Вот таким он был – сын нашего народа. И мы должны быть вот такими, едиными. Если мы сами не будем сохранять достоинство своего народа, то кто это сделает?» – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Фатиха Сибагатуллина.