«Это большая потеря»: Минниханов выразил соболезнования близким Фатиха Сибагатуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Фатиха Сибагатуллина, ушедшего из жизни сегодня ночью.

«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Информация о месте и времени прощания с покойным появится позже.

Фатих Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района ТАССР в 1950 году. Окончил Казанский ветеринарный институт им. Баумана, Саратовскую высшую партийную школу и Казанский государственный финансово-экономический институт.

С 1990 по 1995 год возглавлял республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в 1995-1996 годах занимал пост заместителя Премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С 1996 по 2007 год являлся руководителем Нурлатского района, в декабре 2007-го был избран в Госдуму РФ V созыва. Также входил в состав Госдумы РФ шестого (с 2011-го) и седьмого созывов (с 2016-го).