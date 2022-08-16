Сайманов заявил о двукратном сокращении бюджета «Рубина» после вылета из РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о двукратном сокращении бюджета казанского клуба после вылета из Российской Премьер-лиги (РПЛ). По словам функционера, клуб все время работает в минусовом бюджете.

«Нас прилично сократили, практически в два раза уменьшилась ведомость. Но это реалии. Всё время мы работает в минусовом бюджете. Я – кризисный менеджер. Иногда задумываюсь "Ну всё, собрали команду"… Но нам ведь деньги никто не выделяет на трансферы, все наши игроки приходят бесплатно, никто ни одной копейки на переходы не дал. В прошлом году собрали отличную команду, но нас обокрали. Сейчас будем выкручиваться. Но я не переживаю, всё у нас будет хорошо», – цитирует Сайманова корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, генеральный директор казанцев рассказал о вовлечени «СИБУРа» в дела клуба.

«В "СИБУРе" точно вовлечены. Им интересно, они мне звонят. Мне задавали вопросы, когда была информация, что мы, якобы, завышаем зарплаты. Но почему-то никто не говорит, что мы подписали всех игроков свободными агентами бесплатно, провели прекрасно работу на трансферном рынке. Все говорят "Заваливаете деньгами". Может, дело в том, что конкуренты проснулись позже всех? Та же ситуация с Фамейе – у него заканчивался контракт, а никто ничего не предложил. Было полгода, чтобы с ним поговорить и мы отработали очень неплохо», – подчеркнул Сайманов.

Напомним, после пяти туров казанцы с 8 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В шестом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 21 августа в 13:30 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.