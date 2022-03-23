Сайманов: Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о том, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

По словам футбольного функционера, Россия не собирается быть закрытой для УЕФА и ФИФА и готова принять очередной турнир высокого уровня.

«РФС собирается подавать заявку на чемпионаты Европы 2028 и 2032, это не шутка, да. У нас же жизнь продолжается, мы открыты и готовы, мы не должны быть закрыты для УЕФА и ФИФА. Мы проводили много соревнований на высоком уровне. Подаем, допускаю, что времени много, ситуация изменится, изучим все. Не могу сказать, что проведение в 2028 году, но в 2032-м - да. Мы сейчас попросили дать документы для изучения всех требований, будем ждать», – цитирует Рустема Сайманова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отклонил идею по расширению Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.