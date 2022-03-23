Исполком РФС отверг идею по расширению Российской Премьер-лиги до 18 команд

Российский футбольный союз (РФС) отклонил идею по расширению Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, исполком Российского футбольного союза не утвердил решение о расширении лиги с сезона-2022/23, заблокировав данную идею. В следующем сезоне Российской Премьер-лиги выступят 16 клубов.

Напомним, ранее клубы РПЛ со счетом 10:5 проголосовали за увеличение количества команд в лиге до 18 со следующего сезона.

Сообщается, что «против» проголосовали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Кроме того, стало известно, что исполком РФС отказался от идеи введения моратория на невылет команд из РПЛ по итогам нынешнего сезона.