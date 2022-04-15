Сайманов: «Мораторий на вылет из РПЛ нужно рассматривать, должен быть спортивный принцип»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал итоги собрания клубов Российской премьер-лиги.

По словам спортивного функционера, на собрании были представлены четыре формата проведения чемпионата в следующем сезоне.

«Было четыре варианта предложено. Были варианты с плей-офф, варианты с Кубком лиги. Это РПЛ предложил четыре варианта. Пока еще не готово решение. Мы просто сегодня впервые их увидели. Мы пока такие вопросы не принимали. Мораторий на вылет не рассматривали. Но я думаю, что его нужно рассматривать. Должен сохраняться спортивный принцип», — цитирует Сайманова издание «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, сколько «Рубин» потратил на зарплаты в 2021 году.