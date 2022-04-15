«Рубин» потратил на зарплаты в 2021 году почти 2 млрд рублей

«Рубин» в 2021 году потратил на зарплаты 1,96 млрд рублей. Такие сведения исходя из собственного исследования, проведенного по финансовым документам команд лиги, приводит Metaratings.

По информации источника, «Рубин» направил на оплату труда 1,96 миллиардов рублей, что на 0,58 миллиардов рублей больше по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что по данному показателю казанский клуб занял восьмое место среди клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Наибольшие затраты на футболистов, тренерский штаб, персонал и прочих работников у санкт-петербургского «Зенита» – 9,138 млрд. рублей. Следом располагаются московские «Спартак» (6,7 млрд) и «Локомотив» (6,43 млрд).

Напомним, в данный момент «Рубин», с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка.

Ближайшая игра против «Спартака» состоится 16 апреля в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.