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Саида Мухаметзянова: Сейчас мне ближе современный стиль
Молодая певица, финалист проектов «Голос. Дети» в России и «Голос» в Узбекистане Саида Мухаметзянова готовится к первому большому сольному концерту, который состоится в Казани. По словам организаторов, певица предстанет перед зрителем как в традиционном национальном, так и в современном образе. Сама Саида на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила, что в настоящее время ей ближе современный стиль.
«Раньше я видела себя больше как этническая певица, сохраняющая в своем творчестве самобытное песенное искусство татар. Мне скоро исполнится 24 года, и сейчас мне более близок современный стиль», — призналась артистка.
Отец Саиды и ее продюсер Айрат Мухаметзянов заметил, что каждый возраст имеет свое состояние. «В пять лет Саида исполняла мунаджаты, беиты. Затем — татарские народные песни. Так сформировался ее имидж — скромная татарская девушка. На концерте мы покажем, что Саида еще и певица, соответствующая времени. Этим мы осваиваем новое направление. Считаем, что ее песни должны быть привлекательными для молодежи, рассматриваем использование современных битов», — рассказал он.
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