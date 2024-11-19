Саида Мухаметзянова: Сейчас мне ближе современный стиль

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молодая певица, финалист проектов «Голос. Дети» в России и «Голос» в Узбекистане Саида Мухаметзянова готовится к первому большому сольному концерту, который состоится в Казани. По словам организаторов, певица предстанет перед зрителем как в традиционном национальном, так и в современном образе. Сама Саида на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила, что в настоящее время ей ближе современный стиль.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше я видела себя больше как этническая певица, сохраняющая в своем творчестве самобытное песенное искусство татар. Мне скоро исполнится 24 года, и сейчас мне более близок современный стиль», — призналась артистка.

Отец Саиды и ее продюсер Айрат Мухаметзянов заметил, что каждый возраст имеет свое состояние. «В пять лет Саида исполняла мунаджаты, беиты. Затем — татарские народные песни. Так сформировался ее имидж — скромная татарская девушка. На концерте мы покажем, что Саида еще и певица, соответствующая времени. Этим мы осваиваем новое направление. Считаем, что ее песни должны быть привлекательными для молодежи, рассматриваем использование современных битов», — рассказал он.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.