Отец Саиды Мухаметзяновой предположил, почему ей еще не дали звание заслуженной

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отец и продюсер молодой певицы, финалистки шоу «Голос» в России и Узбекистане Саиды Мухаметзяновой Айрат Мухаметзянов поделился своим пониманием причин, почему дочь до сих пор не получила звания заслуженной артистки Татарстана. Он сделал это на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предстоящему первому большому сольному концерту певицы.

«Раяна Асланбекова из Чечни после проекта „Голос. Дети” удостоена звания заслуженной артистки Чеченской Республики. Она ровесница Саиды. Видимо, в Чечне другой подход. Певица из Ингушетии Рагда Ханиева в проекте вышла в финал, и тоже стала заслуженной, несмотря на то, что ей было всего 16-17 лет. Как отец, я, конечно, испытывал смешанные чувства оттого, что этим участницам проекта на родине дали звания, а у нас — нет, это всё равно немного беспокоит», — признался он.

По мнению Айрата Мухаметзянова, звание заслуженного артиста следует присваивать тогда, когда исполнитель полностью сформировался в музыкальном искусстве.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я пришел к мнению, что человек должен окончательно сформироваться как личность в музыке. В 16-17 лет он еще не сформировался. Эти девушки показали свои республики на весь мир, однако как певицы они еще не состоялись, как и моя дочь. Звание заслуженного может быть присвоено только тому, кто окончательно встал на стезю, у кого уже сформировалось имя. В 16 лет получит звание заслуженной артистки, а когда вырастет, может быть, выберет другую стезю и петь не будет», — поделился он размышлениями.

Айрат Мухаметзянова также пояснил, что после Ташкента им сказали подготовить документы. «Мы собрали документы, передали их на работу Саиды — городской филармонии. А какой будет отзыв, один Бог знает. Будет звание или нет — не знаем. Но люди ее знают, признают», — отметил он.

По словам Айрата Мухаметзянова, успех молодой певицы упоминается, когда ее представляют перед выступлением. «После проекта „Голос. Дети” Саида участвовала во множестве концертов и мероприятий. У нас спрашивали, как ее представить, мы говорили — как финалиста проекта „Голос. Дети”. Ей уже 23 года, мы до сих пор так отвечали. В Узбекистане она почти дошла до финала в проекте „Голос”, осталось совсем чуть-чуть, поэтому мы ее сейчас представляем и как финалистку проекта „Голос” в Узбекистане», — уточнил отец артистки и ее продюсер.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.