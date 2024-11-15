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Общество 15 ноября 2024 21:54

Минниханов призвал татарстанцев поддержать Саида Галиуллина на шоу «Голос. Дети»

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Минниханов призвал татарстанцев поддержать Саида Галиуллина на шоу «Голос. Дети»
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал подписчиков поддержать Саида Галиуллина из Казани, который участвует в конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что татарстанец будет выступать под номером один.

«Саид, алга! Без татарларның никадәр талантлы булуыбызны бөтен Россиягә күрсәт!» — гвоорится в сообщении (Саид, вперед! Покажи всей России, насколько талантливы мы, татары!).

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#Рустам Минниханов #голос дети
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