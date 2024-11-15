Минниханов призвал татарстанцев поддержать Саида Галиуллина на шоу «Голос. Дети»

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал подписчиков поддержать Саида Галиуллина из Казани, который участвует в конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что татарстанец будет выступать под номером один.

«Саид, алга! Без татарларның никадәр талантлы булуыбызны бөтен Россиягә күрсәт!» — гвоорится в сообщении (Саид, вперед! Покажи всей России, насколько талантливы мы, татары!).