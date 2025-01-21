Шагиахметов: Показатели в туротрасли в Татарстане неплохие, но есть моменты

Мидхат Шагиахметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большой зоной роста для туризма в Татарстане остаётся взаимодействие с местными предпринимателями в разных районах республики. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил вице-премьер РТ, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Показатели в туристической отрасли в Татарстане неплохие, но есть и моменты, которые мы можем использовать эффективнее для развития экономики. Мы пока не очень активно вовлекаем в эту работу местных предпринимателей. В этом республика отстаёт. Для нас это ориентир на ближайшую перспективу. Важность вклада туризма в развитие экономики страны и региона очень велика. Каждый вложенный рубль в развитие туризма должен привносить экономическую активность и в другие отрасли», - подчеркнул он.

Отдельное внимание Шагиахметов уделил поддержке бойцов СВО и их семей и призвал разработать специальные программы отдыха и оздоровления для них.

Об итогах работы в сфере туризма рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Первой выполненной задачей он назвал проведение в Казани саммита БРИКС.

«В Казань прибыло более 5 тыс. членов официальных делегаций. Гостиницы активно готовились к этому событию. До саммита президентские номера имели восемь гостиниц города. В преддверии саммита 14 отелей провели ремонтные работы по созданию президентских номеров и номеров категории «люкс». Всего казанские отельеры проинвестировали более 1 млрд рублей в обновление номерного фонда», - сообщил он.

Вторая задача - участие в Национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». По нему в 2024 году было получено более 306 млн рублей республиканских и федеральных средств, которые были направлены на создание некапитальных средств размещения, субсидии на развитие туристического бизнеса и работу центра развития кадрового потенциала отрасли.

Третья задача - развитие межрегионального проекта «Великий Волжский путь». По нему впервые в истории на федеральном уровне принята программа поддержки внутренних речных перевозок - «Речные магистрали».

«Определено 12 субсидируемых маршрутов, для поддержки которых выделено 48,8 млн рублей. В прошедшем году три судоходные компании из Татарстана, Чувашии и Нижегородской области уже получили господдержку на перевозку пассажиров по Волге на скоростных судах. За 2024 год эти компании перевезли 34 тыс. пассажиров по маршрутам от Городца до Ульяновска. В 2025-м планируется расширить маршрутную сеть. На поддержку судоходных компаний заложено 300 млн рублей из федерального бюджета», - подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане загрузка гостиниц на 25% выше, чем в среднем по России.