В Татарстане загрузка гостиниц на 25% выше, чем в среднем по России

Дмитрий Вахруков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным вызовом для туристической отрасли Татарстана стало инфраструктурное развитие. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Основой вызов, который стоит перед туристической отраслью Татарстана, это инфраструктурное развитие. Мы видим, что загрузка гостиниц в республике на 25% выше, чем в среднем по стране. Это говорит о том, что надо продолжать [строить] новые гостиницы, обеспечивающую инфраструктуру», — отметил он.

При этом немногие регионы страны, по его словам, могут похвастаться таким уровнем гостеприимства, как Татарстан. Это показал и прошедший в Казани в прошлом году саммит БРИКС. Он показал и огромный потенциал для роста международного туризма в республике, заключил Вахруков.