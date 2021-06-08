Шагиахметов: «Торговые полки ограничены, а на маркетплейсах они безразмерны»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине РТ рассказал о представленности предпринимателей республики на маркетплейсах, обозначил основные проблемы и направления работы в этом секторе экономики.

По словам спикера, присутствие на торговых площадках в интернете дает возможность предпринимателям представлять любую продукцию.

«Когда в прошлом году открывали логистический центр Wildberries, там была выставка — начиная от самозанятых, которые выставляли единичные товары и сувениры, и заканчивая промышленной продукцией, которую производит наш бизнес. Такая возможность представления на электронных площадках есть», — сказал глава Минэкономики.

Сегодня на электронных торговых площадках работают около 8 тыс. татарстанских предпринимателей, но по мнению министра, бизнес пока еще не до конца понимает пользу этих площадок. Предпринимателям необходима постоянная система поддержки, чтобы объяснять, как нужно входить на электронные площадки.

«Торговые полки ограничены, а на маркетплейсах они безразмерны. Ты любую продукцию можешь выставить. Однако надо соответствовать тем правилам, которые предъявляет площадка», — подчеркнул Шагиахметов, добавив, что сейчас министерство активно работает в этом направлении.

Рассуждать о том, какой товар востребован, а какой нет, нецелесообразно, отметил он. Даже если товар является единичным, но пользуется спросом, то, конечно, он должен выставляться.

«Сегодня мы совместно с предпринимателями анализируем, какие площадки специализируется на каких видах продукции и на каких видах товаров, чтобы целенаправленно туда привлекать наших потенциальных производителей, которая соответствует профилю этой площадки», — заключил Мидхат Шагиахметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года количество татарстанских предпринимателей на маркетплейсах выросло на 61%.