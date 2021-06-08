С начала года количество татарстанских предпринимателей на маркетплейсах выросло на 61%

На электронных торговых площадках на сегодняшний день зарегистрировано примерно 8 тыс. предпринимателей Татарстана. С начала 2021 года их количество выросло на 61%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Особую актуальность для предпринимателей онлайн-торговля приобрела в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время представители малого и среднего бизнеса ведут свою деятельность на таких электронных торговых площадках, как Ozon, Wildberries и KazanExpress.

«Мы проводим обучение для предпринимателей республики по размещению, реализации продукции в интернет-пространстве, что позволяет найти покупателей для наших производителей за пределами республики и страны», — отметил заместитель Премьер-министра Татарстана.

«Электронный рынок признан один из актуальных каналов по сбыту продукции <...>. В настоящее время мы разрабатываем оптимальную площадку по продвижению услуг, в том числе для фотосъемки», — добавил Шагиахметов.