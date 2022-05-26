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Ру Тат
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Экономика
26 мая 2022  12:43
Александр Хевронин

Шагиахметов: Предпринимательство — это огромный труд, который требует невероятной энергии

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Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поздравил бизнесменов республики с Днем российского предпринимательства.

«Предпринимательство — это огромный труд, который требует невероятной энергии, профессионализма, настойчивости и умения достигать поставленных целей. От стабильной работы предприятий во многом зависят комфорт и благополучие наших жителей, реализация важных социальных проектов, экономическая устойчивость региона», — заявил министр.

Он отметил, что в последние годы Татарстан столкнулся с серьезными испытаниями, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Шагиахметов подчеркнул, что для этого важно поддерживать связь с бизнесом, а также выстраивать доверительные отношения и оказывать предпринимательству комплексную поддержку.

Министр добавил, что главная задача всей страны — обеспечение комфорта и благополучия граждан, а также укрепление и устойчивое развитие экономики. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил предпринимателей РТ с профессиональным праздником.

#мидхат шагиахметов #предпринимательство #день российского предпринимательства #Татарстан
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