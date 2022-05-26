Шагиахметов: Предпринимательство — это огромный труд, который требует невероятной энергии

Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поздравил бизнесменов республики с Днем российского предпринимательства.

«Предпринимательство — это огромный труд, который требует невероятной энергии, профессионализма, настойчивости и умения достигать поставленных целей. От стабильной работы предприятий во многом зависят комфорт и благополучие наших жителей, реализация важных социальных проектов, экономическая устойчивость региона», — заявил министр.

Он отметил, что в последние годы Татарстан столкнулся с серьезными испытаниями, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Шагиахметов подчеркнул, что для этого важно поддерживать связь с бизнесом, а также выстраивать доверительные отношения и оказывать предпринимательству комплексную поддержку.

Министр добавил, что главная задача всей страны — обеспечение комфорта и благополучия граждан, а также укрепление и устойчивое развитие экономики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил предпринимателей РТ с профессиональным праздником.