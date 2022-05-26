«Вы наша основа»: Минниханов поздравил предпринимателей РТ с профессиональным праздником

Малый и средний бизнес является основой экономики, которая двигает республику и страну вперед. Задача властей — поддерживать это движение всеми возможными путями. Об этом на встрече в честь Дня российского предпринимательства заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он заметил, что руководство республики искренне поздравляет предпринимателей с их профессиональным праздником.

«Предприниматели — это наша основа. Наша главная задача — это создание мощного среднего класса. Такие люди, способные и самодостаточные, имеют особые качества, которые позволяют им рисковать, предпринимать действия и двигаться вперед. И наша задача — поддерживать это движение», — обратился к участникам встречи Рустам Минниханов.

По мнению руководителя республики, многое для поддержки предпринимателей уже сделано благодаря усилиям федеральных коллег, которые работают в этом направлении совместно с регионами. Особенно актуальными вопросы развития отечественного малого и среднего бизнеса стали на фоне санкций против России, введенных недружественными странами (из-за специальной военной операции на Украине — прим. Т-и).

«Идет планомерная работа, чтобы эти свои пробелы мы могли решить», — заключил Президент Татарстана.

Его дополнил директор регионального развития Агентства стратегических инициатив Александр Смекалин, который отметил высокие достижения Татарстана в деле поддержки и развития предпринимательства.

«Предприниматель имеет волю и энергию, чтобы менять жизнь вокруг себя. И это очень многого стоит. Безусловно, многое зависит от коммуникации органов власти и бизнесменов. В таком плодотворном сотрудничестве может родиться что-то новое, крупное и великое. И здесь Татарстан демонстрирует этот симбиоз, это взаимопонимание. И показывает результаты, на которые равняется вся страна», — резюмировал Смекалин.

После завершения вступительных речей пришедшие на встречу предприниматели рассказали Президенту РТ о своих проектах и обсудили возможность новых форм поддержки малого и среднего бизнеса в республике.