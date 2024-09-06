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Шагиахметов поставил задачу выйти на ВРП в 5 трлн рублей к концу года
Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов поручил выйти на показатель валового регионального продукта в 5 трлн рублей к концу 2024 года. Заявление прозвучало на заседании в Кабмине РТ.
«В рамках реализации активной политики экономики предложения, наращивания собственных производств и услуг задача в текущем году обеспечить объем валового регионального продукта в объеме 5 трлн рублей», – сказал Шагиахметов.
Минфин Татарстана спрогнозировал рост ВРП к концу года в районе 102,8%. Этого, по словам Шагиахметова, удастся достичь с учетом прогнозов развития предприятий, реализуемых проектов и наращивания объемов промышленного производства, прежде всего нефтепереработки, химии и нефтехимии, а также роста в сельском хозяйстве на низкой базе прошлого года.
Ранее стало известно, что в Татарстане сохраняется рост экономики — к концу июля 101,8%.
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