В Татарстане сохраняется рост экономики — к концу июля 101,8%

Рост экономики Татарстана за семь месяцев текущего года составил 101,8%. Такой показатель назвал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов на заседании в Кабмине РТ.

«Благодаря бесперебойной работе предприятий, отраслей экономики, государственным мерам поддержки по итогам семи месяцев текущего года в республике сохраняется экономический рост на уровне 101,8%», – заявил Шагиахметов.

Улучшение показателя стало возможным благодаря росту обрабатывающих производств в машиностроении, нефтехимии и пишевой промышленности. На него также повлияло увеличение объема строительных и дорожных работ в связи с реализацией крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, отметил глава Минэкономики РТ.

В свою очередь Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что по итогам семи месяцев валовый региональный продукт республики составил 2 трлн 892 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 101,5%. Объем отгруженной продукции – около 3 трлн рублей.