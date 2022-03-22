Шагиахметов: Покидающие Россию бренды дадут нашим производителям войти на интернет-рынок

Министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов посетил распределительные центры популярных маркетплейсов для оценки работы логистических центров в нынешних сложных условиях.

Осмотрев складские помещения и оценив работу сотрудников, Шагиахметов отметил, что все работы на сегодняшний день ведутся в штатном режиме. Он также подчеркнул, что интернет-торговля в последнее время очень активно развивается и Татарстан готов поддерживать и обучать тех производителей, кто готов работать в этом направлении.

«Тех татарстанских производителей, кто готов работать в этом направлении, мы обучаем, как заходить на интернет-площадки, чтобы их товары получили здесь свое присутствие. Мы видим, что некоторые бренды начали уходить, что дает отличную возможность нашим предпринимателям войти на интернет-рынок», — убежден министр.

Шагиахметов добавил, что ассортимент продукции маркетплейсов не менялся, как и объемы реализации товаров. Все эти показатели находятся на тех же уровнях, что и раньше.

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