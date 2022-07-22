Шагиахметов: Нужно максимально оказывать содействие нашим предприятиям, нашему бизнесу

Федеральные меры поддержки нужно донастроить с учетом интересов предприятий для достижения максимального эффекта. Об этом заявил журналистам министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов по итогам совместного заседания Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике и оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в РТ, которое прошло сегодня в Доме Правительства республики.

По словам министра, промышленные предприятия Татарстана представили свои предложения, которые, по их мнению, позволят снизить влияние западных санкций. Он пояснил, что они были рассмотрены на совместном заседании комитета и оперштаба.

Шагиахметов подчеркнул, что сейчас на федеральном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки экономики. «Главная задача — некоторые из них донастроить с учетом тех интересов, которые есть у предприятий, для того чтобы все эти меры поддержки дали максимальный эффект нашим предприятиям, нашим товаропроизводителям», — отметил он.

Глава Минэкономики РТ также констатировал, что ситуация из-за санкций постоянно меняется. «Тем не менее наша задача — оперативно реагировать на все вызовы. И, самое главное, максимально оказывать содействие нашим предприятиям, нашему бизнесу», — заключил он.

В Татарстане 21 и 22 июля проходит выездное заседание Комитета Государственной Думы по экономической политике. Депутаты знакомятся с работой особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», промышленных парков. В ходе посещения предприятий обсуждаются вопросы импортозамещения, увеличения объема выпускаемой продукции и расширение ее номенклатуры.