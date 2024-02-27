Шагиахметов на выставке-форуме «Россия»: Беспилотники незаменимы для развития экономики

Беспилотники давно стали незаменимы для развития экономики и народного хозяйства, заявил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Сегодня он посетил выставку-форум «Россия», проходящую в московском парке ВДНХ в рамках тематического Дня предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

«Сегодня мы на выставке, [организованной] на стенде Татарстана, показываем современные заправочные станции разных модификаций. Беспилотники для нашей экономики, для развития народного хозяйства уже стали незаменимым средством. И мы тоже сегодня показали беспилотник, который разработали наши ребята из Иннополиса, который непосредственно решает наши народно-хозяйственные задачи», — сказал министр.

Шагиахметов напомнил, что сегодня четверть ВРП Республики Татарстан приходится на малый и средний бизнес и что в этом секторе работают более 800 тыс. человек.

«Малый и средний бизнес — это не только количество предприятий и людей, но и новые технологии, новые продукты», — подчеркнул Шагиахметов.

Стенд Татарстана на ВДНХ сегодня также осмотрел министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Работа выставки продлена до 8 июля текущего года. Для сохранения ее наследия Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.