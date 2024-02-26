Татарстан приглашает бизнесменов на День предпринимательства на ВДНХ

27 февраля на выставке-форуме «Россия» в Москве состоится День предпринимательства. На ВДНХ будет представлен и стенд Татарстана, сообщает Минэкономики РТ.

Бизнесмены и гости смогут принять участие в деловой игре «Мой бизнес в Татарстане», мастер-классах и других активностях. Также им предложат своими руками создать сувенирные брелоки, браслеты.

Для посетителей организуют фуд-холл «Дом российской кухни», где они смогут приготовить чак-чак по рецепту от шеф-повара ресторана «Туган Авылым (Родная деревня)». Мероприятие завершится дегустацией.

На стенде Татарстана представят технологические достижения предпринимателей: беспилотник Innovtol для инспекции промышленных объектов, аэроразведки, мониторинга территорий и доставки грузов весом до 7 кг, а также макет зарядных станций Non Stop Power для всех типов электромобилей.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.