Шагиахметов на ВЭФ: Опыт РТ как лидера по качеству инвестклимата важен для регионов
Опыт Татарстана как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата важен для регионов. Об этом заявил возглавляющий делегацию республики на Восточном экономическом форуме вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, который принял участие в сессии «Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока».
Мероприятие было посвящено внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса – новой системы ориентиров для развития благоприятного инвестиционного климата в стране, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
После прекращения публикации рейтинга Всемирного банка Doing Business России потребовалась собственная, причем более комплексная, система оценки. По поручению Президента России Владимира Путина ее разработкой занимаются Минэкономразвития РФ и Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.
Республика Татарстан не только вошла в число четырех пилотных регионов, где АСИ проводило исследование условий для бизнеса, но и уже утвердила собственную дорожную карту по достижению ключевых показателей национальной модели.
«Опыт Татарстана как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата важен для регионов. Мы готовы делиться лучшими практиками в таких сферах, как регистрация предприятий, подключение к инфраструктуре и управление недвижимостью, где наши практики признаны эффективными. Одновременно мы фокусируемся на новых вызовах – развитии финансовых услуг, упрощения процедур инвестиционно-строительного цикла и других», – отметил Мидхат Шагиахметов.
Кроме того, в рамках этой сессии руководитель Минэкономики РТ провел встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и заместителем председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Муратом Керефовым.