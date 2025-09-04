Шагиахметов на ВЭФ: Опыт РТ как лидера по качеству инвестклимата важен для регионов

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Опыт Татарстана как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата важен для регионов. Об этом заявил возглавляющий делегацию республики на Восточном экономическом форуме вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, который принял участие в сессии «Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока».

Мероприятие было посвящено внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса – новой системы ориентиров для развития благоприятного инвестиционного климата в стране, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

После прекращения публикации рейтинга Всемирного банка Doing Business России потребовалась собственная, причем более комплексная, система оценки. По поручению Президента России Владимира Путина ее разработкой занимаются Минэкономразвития РФ и Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Республика Татарстан не только вошла в число четырех пилотных регионов, где АСИ проводило исследование условий для бизнеса, но и уже утвердила собственную дорожную карту по достижению ключевых показателей национальной модели.

«Опыт Татарстана как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата важен для регионов. Мы готовы делиться лучшими практиками в таких сферах, как регистрация предприятий, подключение к инфраструктуре и управление недвижимостью, где наши практики признаны эффективными. Одновременно мы фокусируемся на новых вызовах – развитии финансовых услуг, упрощения процедур инвестиционно-строительного цикла и других», – отметил Мидхат Шагиахметов.

Кроме того, в рамках этой сессии руководитель Минэкономики РТ провел встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и заместителем председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Муратом Керефовым.