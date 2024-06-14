Шагиахметов: «На каждом совете директоров КОСа на первом месте безопасность и экология»

Айрат Сафин

Новые марки полимеров для аграриев и автопрома

Накануне «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) в рамках Недели экологии созвал профессиональное сообщество, представителей надзорных органов и исполнительной власти Татарстана, а также членов общественного совета при предприятии. Обновленный административный корпус бывшего заводоуправления КОСа превратился в площадку по обсуждению широкого круга экологических и производственных вопросов, в том числе запахов, которые волнуют население северной части Казани.

Генеральный директор предприятия Айрат Сафин рассказал об основных результатах предприятия, вкладе в экономику республики и программе развития мощностей, в том числе реализации проектов по снижению воздействия на окружающую среду. Отдельно он уделил внимание новым маркам полимеров, которые заместили зарубежные ушедшие аналоги. В этом году предприятие пополнило линейку полиэтиленов высокой плотности маркой для производства трубок и лент капельного орошения. Об этом газохимиков просили российские аграрии — модный способ орошать растения позволяет сократить потребление воды на 30-70% по сравнению с результатами, которые показывают дождевальные машины. Капельный полив также увеличивает объем урожая в полтора раза, в зависимости от вида культуры. «Это особенно актуально на фоне того, что наша страна из импортера продовольствия становится экспортером», - подчеркнул Сафин.

У предприятия нашелся ответ на запрос автомобильной промышленности на материалы российского производства. В пару к двум маркам поликарбоната, которые предназначаются для изготовления рассеивателей автомобильных фар и позволяют полностью заместить в этом сегменте импортное сырье, разработали марку полиэтиленов для производства автомобильных топливных баков. Особенность марки – в высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению и ударопрочность. «С полимерным баком снижается масса автомобиля и объем топливных выбросов. На 45 кг меньше масса – до 2% экономия топлива», – выдал расчеты директор «Казаньоргсинтеза».

Ассортимент КОСа также пополнился тремя марками полиэтилена для упаковки. «Они позволяют стерильно запечатывать товары и хранить до года продукты. Низкий углеродный след», – подчеркнул Сафин.

Анастасия Романенко

Эксперт по экологии, лидер молодежного движения «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко рассказала о мерах экологического контроля на предприятии. Помимо мобильной экологической лаборатории, которая осуществляет отборы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в начале этого года был установлен стационарный пост. Он в режиме онлайн контролирует состояние атмосферного воздуха.

Активист общественного движения «Дыши Казань» и член общественного совета предприятия Гузелия Гиматдинова поинтересовалась, когда результаты замеров воздуха на стационарном посте будут опубликованы. В ответ заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева заметила, что сейчас программное обеспечение поста находится на этапе настройки, после чего результаты мониторинга будут публиковаться. По этой модели министерство регулярно размещает в интернете итоги мониторинга автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха в Казани.

«Мы увеличиваем объемы производительности и остаемся на том же уровне воздействия на окружающую среду, и даже ниже», – продолжила Романенко и привела цифры. С 2000 года производство выросло с 600 тыс. до 1 млн тонн. При этом на 50% сократилась масса образованных отходов, а воздействие на атмосферный воздух осталось таким же.

Фаяз Шакиров и Ольга Манидичева

В 2023 году в реализацию природоохранных мероприятий предприятие вложило беспрецедентную сумму - 1,2 млрд рублей. За последние пять лет предприятие на 2,2% снизило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на 3% сократилась масса сброса в водные ресурсы, на 21% – потребление речной воды в Волге, на 30% - объемы сброса сточной воды.

Заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ профессор Елена Муравьева рассказала о сотрудничестве Казани и ООН в части снижения рисков бедствий. Казань — первый город России, зарегистрированный как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

«Это международная программа, там рассматривается большой блок экологических и социальных проблем, мы тесно взаимодействуем с экспертами ООН по устойчивому развитию, - рассказала Муравьева. - Я вижу тут перспективы по сотрудничеству [«Казаньоргсинтеза»] в части получения информации».

«Давайте изучим этот вопрос и рассмотрим возможность этого сотрудничества, – ответил Сафин. – Мы максимально открыты в вопросах экологии для общественности».

Сергей Магданов

«Эффект от «Делового квартала» будет заметен для всей республики»

Журналист, редактор видеопроекта «ТатарстанДа», житель Кировского и Московского районов Казани Сергей Магданов спросил, как проект строительства «Делового квартала» в границах «Казаньоргсинтеза» изменит Московский и Авиастроительный районы.

«Долгое время эта территория воспринимались как окраина города, теперь она получит мощное развитие, - полагает Магданов. - Из каких регионов СИБУР будет привлекать сотрудников?»

«Действительно, в этом году анонсировано развитие «Делового квартала», - напомнил Сафин. - Сейчас в этом здании (высотное здание бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза», реконструкция завершена в 2024 году, — прим. Т-и) находится организация СИБУР РТ – центр экспертной поддержки бизнеса компании, которая обслуживает потребности всего СИБУРа».

До этого сервисный блок компании располагался в Нижнем Новгороде. С этого года 46 непрофильных функций компании сосредоточены в Казани, в одном здании.

«Это бухгалтерия, логистика, юриспруденция, протокол — это все теперь размещено вблизи производственной площадки, – добавил директор предприятия. – В рамках проекта СИБУР также централизует научный центр в Казани, а до этого эти подразделения располагались в Нижнекамске, Томске, Тобольске. Поэтому «Деловой квартал» — совокупность производства, науки и сопровождения бизнеса в одном месте. Это будет центр притяжения нашего города».

«Здесь эффект будет не только для Московского и Кировского районов, а в целом для всей республики, - включился в разговор присутствовавший на заседании заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. - Концепция, которая будет создаваться на этой территории, станет драйвером реализации новых технологий в Татарстане. Мы это всячески поддерживаем».

Мидхат Шагиахметов

Результаты ведомственных проверок

На заседании общественного совета также присутствовал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Фаяз Шакиров. Член общественного совета предприятия Гузелия Гиматдинова поинтересовалась у него итогами проверок ведомства в ответ на жалобы жителей на неприятные запахи в северной части Казани.

Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора подробно остановился на этой теме. «Вопрос запахов у нас в последние три года в северной части Казани стоит очень остро. Сегодня у нас проводится проверка на полигоне ПЖКХ, где выявлен ряд нарушений, в том числе не устраненных с прошлой проверки. Основная задача полигона - полная рекультивация, думаю, она поможет существенно уменьшить запахи в этом районе, но и тогда они не исчезнут сразу». Шакиров добавил, что сейчас исполком Казани работает над проектом рекультивации, но конкретных сроков у этой задачи нет.

Глава ведомства уточнил, что управление проверило все крупнейшие предприятия, оказывающие наибольшее влияние на воздух северной зоне Казани. Проверки прошли на полигоне «Химическая» ПЖКХ, КОСе, птицефабрике «Ак Барс» и др. Выявленные нарушения на предприятиях поэтапно устраняются. Из общего ряда предприятий Шакиров выделил «Казаньоргсинтез». После проверки здесь действительно были выявлены нарушения, но они, как сообщили на предприятии, в большей степени были связаны с технической документацией, неактуализированной в соответствии с последними изменениями нормативных актов и модернизацией отдельных технологических узлов.

«У нас на сегодняшний день полное понимание, практически все нарушения предприятие устранило, - пояснил он. - Проведена полная инвентаризация источников выбросов. Документация по газоочистным установкам приведена в соответствие с программами производственно-экологического контроля». По словам Шакирова, КОС разработал план мероприятий при неблагоприятных метеоусловиях, модернизируется проект сброса загрязняющих веществ в водные объекты. «Сейчас предприятие находится на стадии получения комплексного экологического разрешения как объекта первой категории», - резюмировал чиновник.

«Решения «Казаньоргсинтеза» позволяют снизить воздействие на окружающую среду на 14-15%»

Экологическую повестку продолжил и Шагиахметов. Вице-премьер рассказал, что как представитель исполнительной власти входит в совет директоров «Казаньоргсинтеза». «На каждом заседании совета первыми рассматривают вопросы безопасности и экологии, - заверил членов общественного совета Шагиахметов. - И вопросы запахов мы обсуждали. Все те индикаторы (оценки качества атмосферного воздуха, — прим. Т-и), которые выставило предприятие, говорят о том, что работа «Казаньоргсинтеза» не оказывает влияния на запахи. Чтобы этого не было в дальнейшем, предприятие запускает экологичные технологии и мероприятия по модернизации».

Министр отметил, что прошло больше двух лет с тех пор, как СИБУР пришел в Татарстан. Он обратил внимание на масштабные инвестиционные проекты компании. «В Казани модернизировали установку изопропилбензола, завершается реконструкция реактора «В», а в Нижнекамске строится ЭП-600 - масштабнейший проект, который обеспечит, в том числе, «Казаньоргсинтез» сырьем, - перечислил Шагиахметов. - Все эти решения позволяют снизить воздействие на окружающую среду на 14-15%. Это очень хороший результат».

Экологическая повестка не зажимает экономическую. Тот же проект модернизации реактора увеличит максимальную мощность производства полиэтилена высокой плотности до 660 тыс. тонн в год. Но выбросов загрязняющих веществ больше не станет, поскольку в технологический процесс будет возвращено более 8 000 тонн углеводородных газов. «С модернизацией реактора «Казаньоргсинтез» повысит эффективность предприятия, но это и серьезный экологический проект, который позволяет отработанные газы заново пускать в производство», – подчеркнул Шагиахметов.

Министр указал на другие примеры влияния предприятия на экономику республики. «Казаньоргсинтез» создает порядка 25 тыс. побочных рабочих мест, и в этих рабочих местах значительная доля малого и среднего бизнеса Татарстана. Более 30% продукции, которая производится на предприятии, перерабатывается внутри республики.

Компания ввела хорошую форму взаимодействия, учредив «Дни поставщика» (мероприятия, которые позволяют наладить прямые контакты между потенциальными поставщиками и СИБУРом), отметил он. «СИБУР открыт. Компания подробно излагает свои планы, показывает результаты, объясняет, как решает задачи. И мы видим, что результаты у них хорошие», – заключил Шагиахметов.

Рустам Кильсинбаев

Экопроекты для жителей города

Тонны собранного мусора, сотни посаженных деревьев, экоматч «Рубина» с самым большим в России экоартобъектом, первый экоспектакль, тематическая полка в Национальной библиотеке Татарстана, экоуроки для казанских школьников и тысячи участников экоэкскурсий на предприятие. Эти и другие экологические общественные проекты предприятия будут собраны в единую программу. Они станут еще более доступными для участия в них жителей и гостей Казани, сообщил менеджер по внешним коммуникациям СИБУРа в Казани Рустам Кильсинбаев. В данный момент идет доработка концепции экопрограммы. В ее формировании пригласили принять участие и членов общественного совета «Казаньоргсинтеза».

Один из перспективных проектов, который тоже станет частью программы, – создание экотропы в северной части лесопарка «Лебяжье», расположенной в непосредственной близости от предприятия. Здесь ученые Академии наук Республики Татарстан в ходе исследования выявили краснокнижные и растения-биоиндиакторы, которые говорят о чистоте и качества воздуха. Открытие тропы ожидается этим летом.

Заседание завершилось награждением победителей конкурса детских рисунков, который прошел на предприятии в рамках недели экологии «Казаньорсинтез». Мидхат Шагиахметов и Фаяз Шакиров вручили дипломы и велосипеды авторам трех лучших рисунков - детям сотрудников предприятия.