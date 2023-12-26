«Казаньоргcинтез» импортозаместил марки поликарбоната для автопрома

фото: пресс-служба ПАО «СИБУР»

«Казаньоргcинтез» освоил производство двух новых марок поликарбоната, которые предназначаются для изготовления рассеивателей автомобильных фар и позволяют полностью заместить в этом сегменте импортное сырье. Интересно, что продукция по ряду свойств превосходит зарубежные аналоги.

Рецепт обеих марок фиолетового оттенка разработали в филиалах казанского и московского исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб». Марки поликарбоната отличаются высокими оптическими и физико-механическими свойствами, а также устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

«В ходе совместных испытаний на технологическом оборудовании компании «Автосвет» были изготовлены фары для автомобиля «Лада Веста». Они имеют довольно сложную форму, требующую хорошей текучести поликарбоната при литье. Продукция «Казаньоргсинтеза» отлично показала себя, обеспечив стабильный технологический процесс без сбоев в работе оборудования и дефектов по качеству. Изготовленные фары также прошли серию испытаний, в том числе в камере старения, где 800 часов находились под ультрафиолетовым излучением. Этот тест показал повышенную УФ-стойкость продукции казанского предприятия по сравнению с импортными марками», - рассказал главный эксперт СИБУРа Алексей Каплин.

По оценке специалистов, объем рынка специальной марки поликарбоната для производства фар и рассеивателей в РФ в 2024 году составит 2 тыс. тонн, а к 2027 году приблизится к 3 тыс. тонн.

Добавим, что применять новые марки поликарбоната смогут не только в сегменте автомобильных фар. Их также смогут использовать при изготовлении средств индивидуальной защиты для лица и глаз, а также при сборке электрических розеток.