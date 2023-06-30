Сафонов покинул «Рубин»: был ли конфликт с Рахимовым и кто станет новым спортдиром клуба

Эдуард Сафонов: «Да, я уже точно покидаю «Рубин». Почему? Нужно заняться здоровьем»

Фото: rubin-kazan.ru

Эдуард Сафонов спустя полгода покидает «Рубин»

Последнее, чего стоило бы ожидать в футбольном клубе спустя неделю после открытия трансферного окна, – отставки спортивного директора. Но «Рубин» отличился и здесь.

Первым об уходе Эдуарда Сафонова сообщил «Спорт-Экспресс», чуть позже источники «ТИ-Спорт» подтвердили эту информацию, а затем в беседе с нами об этом подробнее рассказал и сам функционер. По его словам, главная и единственная причина отставки – проблемы со здоровьем.

«Да, я уже точно покидаю “Рубин”. Почему? Нужно заняться здоровьем. Совсем недавно у меня была плановая операция. Вроде как все хорошо, доброкачественно, но след остался, и теперь мне нужно сделать паузу. Все-таки работа интенсивная, нужно проводить много переговоров. Где-то получается, где-то нет – всегда на нервах. Больших ограничений нет, но специалисты посоветовали поберечь здоровье», – сказал Сафонов.

Напомним, Эдуард Юрьевич перешел в «Рубин» в зимнее трансферное окно. До этого он работал в «Кубани». В интервью «ТИ-Спорт» уроженец Казани и воспитанник «Рубина» рассказывал, как мечтал вернуться домой и был невероятно счастлив поработать в родном клубе на позиции спортивного директора. Но судьба сложилась таким образом, что всего лишь спустя полгода работы ему пришлось уйти. Хотя сам Сафонов не оставляет надежды вернуться в «Рубин» вновь.

«Возвращение в “Рубин”? Никогда не говори “никогда”. Представляете, спустя 20 лет я вернулся в клуб. Конечно, не говорю, что и теперь это случится только через 20 лет (смеется). Но когда поправлю здоровье, думаю, снова вернусь в работу. Сейчас же нужно сделать паузу и прийти в себя», – подчеркивает экс-спортдир «Рубина».

«Конфликт с Рахимовым? Это не соответствует действительности. Решение о моем уходе решалось совместно с руководством» Фото: rubin-kazan.ru

Конфликта с Рахимовым не было. Причина отставки – здоровье

При этом накануне активно муссировались слухи о возможном конфликте Сафонова с главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Мол, именно на фоне разногласий по поводу трансферной политики и случилась столь неожиданная отставка.

По информации «ТИ-Спорт», это абсолютно не так. Спорные моменты по потенциальным переходам действительно порой перерастали в мини-конфликты, но назвать их полноценными, из-за которых может последовать отставка, язык не повернется.

Кроме того, Эдуард Сафонов – далеко не единственный, кто отвечал в «Рубине» за трансферную политику. Как минимум он работал в тандеме с Дмитрием Самаренкиным, а далее информация по возможным новичкам передавалась в правление клуба, которое, в свою очередь, уже утверждало кандидатуры.

«Конфликт с Рахимовым? Это не соответствует действительности. Решение о моем уходе решалось совместно с руководством. Да, некоторые футболисты были в небольшом шоке. Но что поделаешь, такова жизнь. Причина моего ухода только одна», – заявил Сафонов.

В качестве примера конфликтной ситуации некоторые источники приводят в пример подписание поляка Мацея Рыбуса. Ни для кого не секрет, что экс-спартаковец – кандидатура Рашида Рахимова, но непосредственно в переговорной части над трансфером работал Сафонов. В футболе абсолютно нормальная практика, когда тренер берет себе уже знакомых игроков. Искать в абсолютно рабочей ситуации конфликт не стоит.

Теперь же «Рубин» вновь ждут перестановки. Благо извне на место спортдира никого брать не придется. По словам Эдуарда Сафонова, этот пост займет Константин Дзюба Фото: rubin-kazan.ru

Новым спортивным директором станет Константин Дзюба

Теперь же «Рубин» вновь ждут перестановки. Благо извне на место спортдира никого брать не придется. По словам Эдуарда Сафонова, этот пост займет Константин Дзюба, ранее долгие годы находившийся в клубе на должности исполнительного директора и в большей степени занимавшийся текущим управлением и контролем за финансовыми потоками.

Примечательно, что, как и Сафонов, Дзюба в бытность футболистом играл в «Рубине», но, не добившись больших высот, закончил карьеру игрока в довольно раннем возрасте. Сразу после завершения профессиональной карьеры поступил в Университет Бэрри (США) по специальности «спортивный менеджмент», а в 2012 году на общественных началах работал в «Рубине» советником по коммерческим вопросам.

Далее был трехлетний опыт работы в «Ростове» Курбана Бердыева, а затем с ним же Дзюба вернулся в Казань, где сменил на посту исполнительного директора Александра Айбатова. К слову, Айбатов сейчас так же работает в «Рубине», но уже на посту гендиректора.

Вряд ли с приходом Дзюбы в селекционную структуру что-то кардинально изменится. Определенные наработки по трансферам уже есть, нужно лишь довести их до ума. В беседе с «ТИ-Спорт» Сафонов не стал раскрывать все карты, но намекнул, что в скором времени в «Рубине» стоит ждать новых игроков.

Менее чем за год клуб сменил уже трех главных тренеров и трех спортивных директоров Фото: rubin-kazan.ru

Что будет с «Рубином»?

Как бы то ни было, столь частые пертурбации в «Рубине» вызывают опасения. Менее чем за год клуб сменил уже трех главных тренеров и трех спортивных директоров. Понятно, что отставка Эдуарда Сафонова – решение внеплановое и его нельзя сравнивать с предыдущими отстранениями. Но любопытен сам факт.

Сейчас же на фоне всех перестановок важно не упустить потенциальные усиления, которые находятся на крючке. Команда под руководством Рахимова уже неделю занимается на клубной базе, а из новичков этим летом к «Рубину» присоединился лишь Рыбус. Такая трансферная пассивность клуба на рынке очень пугает. Но время еще есть.

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