«Рубин» должен стать чемпионом»: Эдуард Сафонов – о трансферах, приезде Хвичи и РПЛ

Эдуард Сафонов: «Глобальная задача – стать грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прочитав интервью, вы узнаете: Эмоции Сафонова от возвращения в клуб и вылета «Рубина» из РПЛ

Почему «сняли» Уткульбаева и «поставили» Рахимова

Получил ли Слуцкий медаль Первой лиги

Какие позиции «Рубина» требуют усиления

Какая глобальная стратегия клуба на ближайшие сезоны

Вероятен ли приезд Кварацхелии в Казань и о многом другом.

«Рубин» всегда в моем сердце: был, есть и будет»

Эдуард Юрьевич, это ваше первое большое интервью после возвращения в Казань. Расскажите, как у вас появился вариант с «Рубином»?

Вариант для меня сложился довольно удачно. На тот момент я работал в «Кубани» генеральным директором, и в клуб пришел новый спонсор. При этом мне сказали, что новый спонсор приходит уже со своим менеджментом, со своим генеральным директором. Мы красиво и оперативно расстались, и я стал свободным. В это же время получилось так, что в «Рубине» тоже произошли перемены, и появилось вакантное место.

Кто предложил вам перейти в «Рубин»?

Я встретился с Дмитрием Анатольевичем Самаренкиным, с которым мы давно дружим, и он предложил мне поработать. Были, конечно, моменты согласований. Потом мы встретились с президентом клуба Маратом Адиповичем Сафиуллиным, обсудили с ним основные моменты, после чего он попросил меня приступить к работе.

Сразу сказали «да»?

Конечно. Это мой город, я воспитанник «Рубина». Да, я не поиграл на большом уровне, но это – моя команда. Поэтому, без сомнения, я сразу сказал: «Да»

Следили ли за судьбой клуба, будучи функционером других команд, как болельщик?

Да. Я всегда переживал за «Рубин», всегда следил. И когда я приезжал в Казань, обязательно оставался на матчи, присутствовал на играх. «Рубин» всегда в моем сердце: был, есть и будет.

«Я встретился с Дмитрием Анатольевичем Самаренкиным, с которым мы давно дружим, и он предложил мне поработать» Фото: © «Татар-информ»

«Тревоги не было, я был уверен, что мы решим задачу»

Как отреагировали на вылет команды из РПЛ?

Конечно, все это было очень болезненно. Никому не хотелось бы, чтобы клуб вылетал в Первую лигу. Но, наверное, этот этап тоже нужно было пройти. И мы его прошли.

Какие были первые мысли? Было много тревожных новостей, что клуб может засесть там надолго.

Тревоги не было, я был уверен, что мы решим задачу. Что все будет хорошо, и «Рубин» опять будет бороться за самые высокие места.

Можете рассказать про ваш функционал в клубе? Чем вы сейчас конкретно занимаетесь?

Подбор игроков. Больше, наверное, общение с ними. Наверное, вся спортивная составляющая клуба. Все, что связано со спортом – это и есть мой функционал.

Насколько известно, вы работаете в тандеме с Дмитрием Антольевичем. Как у вас происходят взаимодействия?

К нам приходит информация по разным игрокам. Мы их анализируем, сопоставляем с игроками РПЛ, кого-то убираем.

При этом раньше в «Рубине» эта система была попроще. Был спортивный директор – Яровинский и генеральный – Сайманов. Как сейчас происходит этап согласования трансферов?

Ничего тяжелого, на самом деле, нет. Есть новички, которых мы просматриваем и передаем по ним информацию уже в правление клуба, которое, в свою очередь, уже утверждает кандидатуры. Там все знающие люди, которые разбираются в футболе. Думаю, так и должно быть.

«Нужно было еще и с игроками общаться, как-то взрывать изнутри коллектив. Наверное, Уткульбаев не смог» Фото: rubin-kazan.ru

«Как я могу оценить тренера, который не проиграл ни одной игры?»

Как только вы пришли в «Рубин», формально командой руководил Юрий Уткульбаев. Но официально он стал тренером не сразу. Почему?

Это процесс переговоров. Было необходимо уладить лишь какие-то формальности. На тот момент он уже был главным тренером. Было понятно, что в весну мы идем с Юрием Анваровичем.

Как оцените его работу?

Как я могу оценить тренера, который не проиграл ни одной игры? (смеется). Возможно у него что-то не получилось, но, в принципе, все было удовлетворительно.

Но это редчайший прецедент, когда тренера увольняют после 17 матчей без поражений. Как принять такое решение и сообщить ему об этом?

Да, это решение далось нам очень не просто. Но нужно было поменять что-то внутри команды. Она не зажигалась, она была потухшей, нужно было до нее достучаться. Но формально он делал все правильно. У него есть свой тренировочный процесс, свой анализ игры. Но нужно было еще и с игроками общаться, как-то взрывать изнутри коллектив. Наверное, он не смог. Поэтому с каждой игрой мы немного на месте топтались. Не было ярких вспышек. Все было нормально, но чего-то не хватало.

Какая конкретная деталь послужила фактором отставки? Вам не нравилась игра, результат или все в совокупности?

Последние матчи. Команда всё играла вничью, а нужны были победы. Это и стало причиной. Мы поняли, что нужно что-то поменять.

После того, как Юрий Анварович покинул клуб, о нем ничего не слышно. Как-то поддерживаете контакт?

Мы с ним друзья и, конечно, мы общаемся. Мы созваниваемся, разговариваем, анализируем какие-то моменты и просто дружим.

«Нам нужно было придать команде какой-то мотивационный момент. Наверное, поэтому остановились на Рашиде Рахимове» Фото: rubin-kazan.ru

«Получил ли Слуцкий медаль? Нет. Заслужил? В теории, да»

Назначение Рашида Рахимова изначально казалось таким же спорным, как и отставка Уткульбаева. Как остановились на его кандидатуре?

Вы знаете, там было три кандидатуры, и они все звучали в СМИ. Это Рахимов, Шалимов и Талалаев. В принципе, все эти тренеры отличные. Но нам нужно было придать команде какой-то мотивационный момент. Наверное, поэтому остановились на Рашиде Маматкуловиче. Нужно было, чтобы кто-то раскрепостил команду изнутри. Что было сделано, и все получилось.

Не смутил тот факт, что Рахимов два года находился без тренерской работы?

Да, в этом был некий тревожный момент. Но, так случилось, что мы оказались правы.

Какая задача была поставлена перед Рахимовым на первой встрече? Выход с первого места?

Нет, просто выход в РПЛ.

Скажите честно, ожидали такого результата?

Лично я – да. Не могу сказать за остальных. Но лично я был уверен, что мы будем первыми.

Команда уже получила золотые медали в количестве 40 штук. Как происходила раздача?

Да, кажется, мы получили около 40 штук и еще немного дозаказали. Не помню точно, сколько.

Леонид Слуцкий получил медаль?

По-моему, нет.

Из тех, кто сейчас не находится в клубе, кто-то дополучил медаль? Тот же Уткульбаев?

Честно говоря, не знаю. Но я думаю и Уткульбаев заслужил свою медаль.

А Слуцкий заслужил?

В теории да. Но это уже не моя прерогатива. Вопрос по раздаче медалей решало руководство клуба.

«Мы, как руководители, понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо» Фото: rubin-kazan.ru

«Усиление будет точечное. Наверное, 6-7 футболистов максимум»

Сезон в РПЛ «Рубин» уже точно начинает с Рахимовым?

Да, конечно.

Появлялись слухи об Игоре Осинькине. Были ли другие альтернативы?

Нет, других альтернатив не было. Это все слухи.

После матча с «Балтикой» Рахимов заявил, что клубы, которые выходят в РПЛ должны меняться на 60-70%. Согласны с этим утверждением?

На самом деле мы с ним на эту тему разговаривали. Он сказал, что его фразу не совсем правильно подали. 60-70% – это от всего «Рубина». Мы, как руководители, понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают по ходу игру, там нужно сделать ротацию. Да и в любом случае, это не 60 и не 70 процентов. Усиление будет точечное. Наверное, 6-7 футболистов максимум.

Существует миф, что команды, которые после выхода в РПЛ не делают глобальных перестановок, а продолжают играть тем же составом, тем же тренером, добиваются больших успехов в РПЛ, нежели те, кто меняет все с ног на голову. Пример, «Оренбург» нынешний или ваш «Оренбург» сезона 18/19. Есть ли здесь корреляция?

Существует такое, да. Потому что у нас в межсезонье остается очень короткий промежуток времени. То есть, фактически, через месяц мы уже начинаем новый сезон. Поэтому, если, действительно, менять 70% игроков, – это нереально сыграться и сделать какую-то правильную ротацию. Времени просто нет. Если бы у нас сезон шел по системе весна – осень, то да. Потому что времени для подготовки 2-2,5 месяца, и там спокойно можно хоть весь состав менять. А в данном случае делать такое – просто неправильно.

Вообще, для команд, которые хотят выйти в РПЛ, это должно работать следующим образом. Команда, играющая в Первой лиге и подходящая к зимнему трансферному окну, должна усиливаться точечно заранее. Весеннюю часть она доигрывает и входит в новый сезон уже немного с обновленным составом. И в это короткое время она добавляет еще игроков. Это, считаю, правильный путь.

Вы сказали про точечные зимние усиления. Уридия и Ширяев – это и есть те самые усиления под РПЛ?

Это, скорее, были пожелания бывшего главного тренера. Потому что он их обоих знал по Нижнекамску, и ему нужны были в коллективе этакие единомышленники, чтобы было легче доносить свои идеи.

Насколько известно, Ширяев близок к тому, чтобы покинуть «Рубин».

Да, это правда. Он может уйти.

Уже есть интерес от других клубов? Есть ли в их числе «Нефтехимик»?

Интерес от клубов есть. «Нефтехимик» в их числе.

«У нас надежная оборона, весна это показала. Но мы хотим, чтобы она была сильнее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Центр обороны, крайние защитники, опорник и пару нападающих»

Правильно понимаю, что глобальных перемен в «Рубине» под РПЛ ждать не стоит?

Глобальных перемен ждать не стоит.

Стоит ли ждать трансферов уровня игроков сборной России?

Скорее всего, да. Мы хотим подписать таких игроков, вокруг которых можно строить весь скелет.

Какие позиции, по-вашему мнению, нуждаются в усилении?

Центр обороны, в теории 2 игрока. Крайние защитники, опорный полузащитник и пару нападающих.

Вы сказали про усиление центра обороны. Можно подробнее?

У нас надежная оборона, весна это показала. Но мы хотим, чтобы она была сильнее. Допустим, уйдет Макс Ширяев, и как раз на его позицию будем смотреть защитника с опытом игры в РПЛ.

Что с крайними защитниками? Слухи отправляют Эльмира Набиуллина на выход.

Да, у него заканчивается контракт, но руководство и тренерский штаб сейчас думают – продлевать или не продлевать. Пока этот момент в процессе. Но в условиях дефицита крайних защитников он может и остаться.

Определенно точно из крайков остается только Дмитрий Кабутов?

Да, у нас есть Кабутов. Также у нас есть молодой Илья Рожков. Мы планируем усиливать края.

Есть ли какие-то конкретные фамилии?

У нас есть шорт-лист. Чуть позже мы его объявим. Конкретики какой-то нет.

Есть ли там фамилии, которые сейчас звучат в СМИ? Рыбусь, Терехов, Горшков?

Да, плюс-минус они и есть. Правда по Горшкову есть вопрос с приличной суммой выкупа.

Говоря о Горшкове, он клиент Павла Андреева. Как прокомментируете информацию о возможных переходах его игроков?

Пока никак. Мы с ним общаемся. Он предлагает нам своих игроков, мы их рассматриваем.

Есть ли у «Рубина» интерес к его клиентам?

Они тоже в шорт-листе. Там и защитник Горшков, и полузащитник Роман Ежов, и ребята из линии нападения.

«Сейчас мы с Оливером Абильдгором в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Активно ищем усиления и на иностранном рынке»

Вы сказали, что хотите усилить опорную зону. Есть ли в шорт-листе Оливер Абильдгор, который до сих пор принадлежит «Рубину»?

Да, он там есть. Недавно мы пытались связаться с Оливером. Но он сказал нам, что пока не намерен вступать в переговоры, поскольку на тот момент у «Вероны» на кону были важнейшие стыковые матчи за сохранение прописки в Серии А и он был сосредоточен на этих играх. По итогу они победили и свои вопросы по сохранению прописки решили. Сейчас мы с ним в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее. Знаю, что Казань и «Рубин» его устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернется к нам.

Для «Рубина» это будет мощное усиление?

Да, конечно. Это добротный квалифицированный игрок с опытом выступления в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Для нас это будет однозначное усиление, мы заинтересованы в его возвращении.

Какая судьба ждет другого легионера, Али Аднана?

Скорее всего, он нас покинет.

По какой причине?

У него заканчивается контракт. И я думаю, что мы не будем его продлевать.

Почему его оставили весной?

У него было прооперировано колено, мы его лечили и думали, что в будущем мы его оставим. Но мы хотим быть сильнее, и лучше усилить легионерскую позицию по нападающим или же в опорную зону.

В РПЛ лимит на легионеров – не более 8 игроков на поле. У «Рубина» сейчас неплохой запас по иностранцам.

Ну почему? У нас сейчас 5 легионеров. Мы активно ищем усиления и на иностранном рынке.

«У Алексея Сутормина приличная зарплата в «Зените». Больше, наверное, в этом проблема» Фото: © Вячеслав Евдокимов, fc-zenit.ru

«Если Сутормин пойдет на какое-то понижение, то будем договариваться»

Как обстоят дела с опытными полузащитниками: Аланом Дзагоевым и Олегом Ивановым?

У Алана закончился контракт, и пока мы думаем. По Иванову так же. Но с кем-то из возрастных мы все-таки подпишем контракт. С Аланом или Олегом.

Но сами они готовы остаться. С чем связаны ваши раздумья? Считаете, что они не потянут уровень РПЛ?

Да, они готовы остаться. Раздумья? Я бы не сказал, что не потянут – они игроки хорошего уровня. Но это опять-таки прерогатива главного тренера. Он должен сказать: нужны они или не нужны.

Продвинулся ли вопрос с трансфером Алексея Сутормина? Кажется, была проблема с суммой выкупа.

Дело в том, что у него приличная зарплата в «Зените». Больше, наверное, в этом проблема. Что касается суммы выкупа, то мы рассчитываем на то, что для нас она будет ниже, чем для прямых конкурентов «Зенита». Все зависит от самого Сутормина. Если он пойдет на какое-то понижение, то будем договариваться.

Уже общались с самим Алексеем?

Общались с его агентом. Пока они находятся в раздумьях.

Какова ситуация с нападением?

Пока у нас есть Фамейе, Лисакович, Уридия. Больше у нас никого нет. Если мы сможем с кем-то договориться о переходе, то, наверное, с кем-то из ребят придется расставаться.

«Рынок Сесара Наваса – это в основном Европа, поэтому не было смысла продолжать сотрудничать» Фото: © «Татар-информ»

«В линии атаки мы хотим, чтобы преимущественно играли легионеры»

Появлялась информация, что вы работаете с Алехандро Домингесом по привлечению через него латиноамериканских футболистов.

Да, это правда. Он присылает нам материал, мы его изучаем, смотрим. Правда, пока дороговато. Но анализ идет.

Это аргентинцы?

Да, преимущественно аргентинцы.

Вы заметили работу Домингеса по «Оренбургу» или как произошел ваш с ним контакт?

В любом случае, он посредник, у него ведь нет своих игроков. Мы знаем его, как очень хорошего игрока и профессионала, и он оценивает игроков по своему вкусу. И если кто-то из предложенных им вариантов нам понравится, мы будем договариваться не с ним, а с конкретным клубом. Но то, что он присылает, там, действительно, много качественных футболистов.

Это, в основном, футболисты линии атаки?

Больше атакующие игроки, да. Но и в «Оренбурге» ведь не все его футболисты. Кажется, от него там только двое.

Получается, вы всерьез намерены забить легионерскую квоту?

Думаю, да. В линии атаки мы хотим, чтобы преимущественно играли легионеры. Чтобы был зрелищный футбол, чтобы зрители ходили на трибуны, и команда играла красиво и результативно.

С другим бывшим игроком «Рубина» Сесаром Навасом вы прекратили сотрудничество. Почему?

Да, прекратили. Все-таки сейчас по понятным причинам мы футболистов из Европы не берем. А рынок Сесара – это в основном Европа, поэтому и не было смысла продолжать сотрудничать.

«Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призерах или войдем в пятерку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глобальная задача – стать грандом российского футбола»

Есть ли понимание по бюджету на следующий год?

Пока нет. Во-первых, я цифр никак не касаюсь. Во-вторых, есть руководство. Но уверен, это будет бюджет достойный нашей команды.

Какие планы и задачи у «Рубина» на следующий сезон? Или может, есть какая-то глобальная стратегия на пять лет?

Через пять лет мы должны стать чемпионами (смеется). Будем стараться. Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призерах или войдем в пятерку. Мы будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА. Глобальная задача – стать таким же грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе.

План летних сборов уже готов?

Сборы начнутся 23-го июня. Будем их проводить на базе в Казани. У нас шикарные поля, инфраструктура: у нас все здесь есть.

Известно что-то по спарринг-партнерам?

Надо думать и смотреть, чтобы мы приезжали в гости или к нам приезжали. Точных дат пока не скажу, но это, скорее всего, «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Урал». Есть варианты.

Какой бюджет будет у «Рубина-2»?

Думаю, это будет достойный бюджет для того, чтобы выступать во Второй лиге.

Это 40-50 миллионов рублей?

Да, где-то так.

Какие у вас планы на этот проект?

Мы бы хотели, чтобы у нас была сквозная заявка. Чтобы у ребят, играющих в «Рубине-2», были мысли попасть в первую команду. Хотим, чтобы ребята, выходящие из нашей академии, обкатывались во второй команде, и была какая-то удобная платформа для их будущего.

Как и кому пришла идея возродить клуб?

Дмитрий Анатольевич был очень впечатлен этой идеей, и мы все ее поддержали. Стали решать, что «Рубин-2» нужен. Но нам было не трудно заявиться, потому что у нас есть первая команда. В таких случаях лицензирование происходит в упрощенной форме.

Вопрос по тренеру еще не решен? Карадениз, Федоров?

Вы сами знаете, какие фамилии есть в шорт-листе (смеется).

Сообщалось, что на этой неделе Гекдениз приедет в Казань.

Он к нам часто приезжает. У него в Казани есть и свои вопросы, не только связанные с футболом.

«Приезд Хвичи Кварацхелии в Казань и для клуба, и для болельщиков будет невероятно интересен. Но чуть попозже» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если получится организовать приезд Хвичи, все для этого сделаем»

В недавнем интервью вы сказали, что были инициатором перехода Хвичи Кварацхелии в «Рубин».

Да, это правда.

Но вы тогда не работали в клубе.

Не работал, но я ведь все равно в «Рубине» всех знаю. Я встречался с отцами Хвичи и Зурико Давиташвили в Грузии и уговаривал их, что нужно поехать не в «Локомотив», а в Казань. И они все-таки приехали в «Рубин», и я думаю, хорошо, что приехали. Правда, случилась известная ситуация, и Кварацхелия приостановил контракт. Но если бы не приостановил, «Рубин» получил бы за него очень хорошие деньги.

Поддерживаете ли контакт со стороной Хвичи?

Общаюсь и с отцом, и с агентом. Но больше, конечно, с агентом Мамукой Джугели.

Есть ли вероятность приезда Кварацхелии в Казань?

Если получится это организовать, то мы все для этого сделаем. Думаю, и для клуба, и болельщиков это будет невероятно интересно. Но чуть попозже. Может быть, под какой-то матч. Тем более грузины сейчас могут приезжать в Россию спокойно, без визы.

Поздравили ли из Грузии «Рубин» с выходом в РПЛ?

Да, нам передали большой привет и поздравили с выходом в Премьер-лигу.

Поддерживаете контакт с другими экс-легионерами?

Я с Сильвие Бегичем общаюсь. Потому что он еще в «Оренбурге» был у меня, когда мы играли. Из тех, кого я рекомендовал в «Рубин», тот же Джордже Деспотович.

Сутормин тогда также играл за «Оренбург».

Да, он был у меня.

Можно сказать, что сейчас это вновь ваша кандидатура.

Да, можно так сказать (смеется). Но это не просто мои «хотелки». Я их предлагаю, а они соответствуют тому уровню. Все они хорошие игроки, которые бы усилили команду.